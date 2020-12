Fernanda Castillo y Erik Hayser posan con Liam para enviar sus buenos deseos a sus seguidores

Luego de una dulce espera llena de emotivos momentos y profundas reflexiones, Fernanda Castillo y Erik Hayser dieron la bienvenida a Liam, su primer hijo, el pasado 19 de diciembre. Con el corazón lleno de emociones, la pareja hizo partícipes a todos sus seguidores de esta emocionante noticia y a través de sus redes sociales hicieron el esperado anuncio. “Liam Hayser Castillo 19/12/2020 #Somostres”, escribieron los orgullosos papás en sus respectivos perfiles de Instagram, donde también compartieron una tierna imagen de la huellita de su bebé. Con esa misma felicidad, los padres primerizos han querido compartir la primera fotografía de su bebé con todo el mundo, mostrándose de lo más emocionados por esta hermosa etapa de su relación que hoy abrazan con tanta ilusión.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Fernanda ha presentado a su pequeñito, mostrando un vistazo a su intimidad, algo que la actriz pocas veces solía hacer, pero que a raíz de su maternidad se ha permitido hacer a través de sus redes sociales, deleitando a todos sus fans. En la tierna postal, se puede observar a Fernanda y Erik, posando muy felices al lado de su arbolito de Navidad, con una copa de vino en mano y observando al pequeño Liam, quien duerme plácidamente en su carriola.

Junto a la tierna postal, Fernanda envió un dulce mensaje de felicitación por la Navidad, enviando sus buenos deseos a sus fans y agradeciendo a todos ellos por la avalancha de cariño en la que se han visto envueltos a raíz del nacimiento de su pequeñito. “Nunca es tarde para decir Feliz Navidad y para agradecer. Agradecerles sus mensajes llenos de cariño y bendiciones para ¡nuestra nueva familia! Que todos eso se les multiplique en forma de salud, sonrisas, unión, consciencia y amor para ustedes y los suyos siempre”, compartió la nueva mamá.

Como era de esperarse, los fans de Fernanda de inmediato han reaccionado a la publicación de la actriz, celebrando el que les haya permitido entrar a su intimidad y conocer al pequeño Liam. Entre los comentarios y likes destacó el mensaje que Angelique Boyer, amiga cercana de Castillo, le dedicó a la pareja. “Wow! ¡Qué belleza! Feliz Navidad”, compartió la intérprete debajo de la publicación de Fernanda que ha causado mucha emoción entre sus fans.

Las reflexiones de Fernanda antes de convertirse en madre

Fernanda Castillo ya había dado muestra de su lado más sensible y espiritual hace unos días, cuando a través de su perfil de Instagram compartió unas emotivas palabras en las que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado como persona a través de la maternidad y de la forma en la que ahora se percibe como mujer y ser humano. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y está más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre un tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.

