Lucero cae rendida ante la interpretación de su hija y Mijares de 'El Privilegio de Amar'

Sin duda alguna, El Privilegio de Amar es una de las canciones más icónicas y queridas de la carrera de Mijares. Y es que además de contar con la colaboración de Lucero, quien entonces era su esposa, ambos la grabaron tiempo después de su boda, por lo que sin duda se convirtió en el fiel testigo del amor que la pareja se profesaba en aquellos días. Sin embargo, han pasado 22 años desde entonces y muchas cosas han cambiado en las vidas de ambos artistas, y aunque decidieron continuar sus vidas por caminos separados, el amor que ambos tienen por sus dos hijos los sigue uniendo hasta la fecha. Es por eso que se ha vuelto tan especial la nueva versión de esta canción tan emblemática que ha hecho Mijares para el concierto navideño que ofreció el pasado 25 de diciembre, en donde ha contado con la presencia de Lucerito, su hija menor, quien ha dado cátedra de su gran talento, logrando emocionar a su madre, quien orgullosa no ha dudado en presumir esta presentación con sus fans.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió algunos fragmentos de la participación de su hija menor en el recital sinfónico que ofreció Mijares con motivo de la Navidad. En el video, se puede ver a la pequeña con una sonrisa en el rostro, cantar a dueto la canción que tanto éxito le ha dado a sus padres, demostrando que además del talento vocal, ha heredado de sus padres el carisma y encanto de ambos artistas. Orgullosa de su pequeñita, la cantante no dudó en dedicarle un emotivo mensaje, dejando en claro su total admiración por su talentosa artista. “Esta versión de El Privilegio De Amar es sin duda ¡mi favorita! Ver cantando a mi Lucerito este tema ¡me emociona hasta el alma! ¡Bravo¡ Manuelito por ese #MijaresSinfonico, ¡duetazo!”, escribió Lucero junto a un fragmento de este emotivo momento.

En el video, ha quedado demostrado que la pequeña artista tiene todo para convertirse en una gran estrella y que su así lo decide, podría conquistar a miles con su voz, tal y como se lo han dejado saber sus fans Lucero, quienes debajo de la publicación han llenado de lindos mensajes para la jovencita, deseando verla próximamente lanzarse como solista. Y es que la chispa de Lucerito es innegable y sobre el escenario se le nota muy cómoda, tanto, que hasta en esta participación se tomó el tiempo para imitar algunos movimientos característicos de su mamá a la hora de interpretar, algo que incluso robó una carcajada a su famoso papá, quien cayó rendido ante el talento de su hija.

Orgullosa del talento de su hija

Hace unas semanas, Lucero habló con toda sinceridad con ¡HOLA! TV acerca de sus proyectos a futuro, así como de algunos aspectos de su vida íntima y familiar. Entre los detalles que compartió, la intérprete destacó las cualidades y talentos de su segunda hija, dejando en claro que por el momento la pequeña no busca hacerse de un nombre en la industria musical, a pesar de su evidente talento y su gran carisma. “Lucerito ama cantar, pero no sé qué le depare el futuro, no ha hablado un lanzamiento profesional de ella, ni es artista ni nada de esto, ella simplemente canta por el gusto de hacerlo”, contó en entrevista para Natasha Cheij en La Hora ¡HOLA!

En dicha ocasión, la cantante habló también de sus planes de hacer dueto con su hija, y reveló que en caso de que se realice, será algo con un sello muy personal. “Yo también estoy planeando hacer algo con ella, y podérselo mostrar y compartir a la gente, en plan familiar, así muy casero y casual”, contó.