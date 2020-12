Tras la partida de Magda Rodríguez, Andy Escalona pasó la Navidad con Galilea Montijo

Como lo había anticipado, Andy Escalona, hija de Magda Rodríguez, ha celebrado la primera Navidad sin su mamá, con Galilea Montijo en Acapulco, Guerrero. A casi dos meses del lamentable fallecimiento de la productora de Televisa, Andy poco a poco vuelve a sonreír, cobijada por el cariño de amigos, y compañeros del programa Hoy, que le han brindado su apoyo en estas fechas difíciles para ella. Pese al duelo que vive, y tras haber anunciado que este año se saltaría la Navidad, Escalona, su tía, Andrea Rodríguez, ahora productora de Hoy, y sus primas, han pasado una Noche Buena junto a la conductora jalisciense, su esposo, Fernando Reina y su hijo Mateo.

Hace pocas semanas, Escalona compartió durante una entrevista con Edén Dorantes, que Galilea Montijo le había hecho una invitación muy especial, en la cual la invitaba a pasar Navidad y Año Nuevo juntas, esto después de que Andy publicó en sus Instagram Stories: “Este año yo quería hacer el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad, entre otras cosas, pero Adriana (refiriéndose a una de sus mejores amigas) no me deja. Se me obligó a poner el árbol de Navidad, así que vamos a ver qué pasa”, explicó en ese momento la conductora.

Después de que Galilea la había animado en celebrar en su casa de Acapulco las fiestas decembrinas, Andy contó a principios del mes que había aceptado la propuesta. Llegada la fecha, Escalona documentó la noche de ayer, a través de su cuenta de Instagram, la cena navideña que tuvo una anfitriona de lujo, y como lo ha dicho en varias ocasiones, en honor a su mamá, quien siempre se caracterizó por ser una mujer muy alegre, busca día con día sonreírle a la vida. Con un vestido tejido rojo, una diadema con cuernos y orejas de reno, unos aretes a juego y un intenso labial carmín, Andrea recibió la víspera de la Navidad.

Cena, amor y buenos deseos... así han celebrado los famosos la Navidad

Entre los detalles que las conductoras y productora de Hoy compartieron, dejaron ver que la cena navideña fue amenizada por un grupo musical bohemio, el cual en más de una ocasión las mantuvo cantando y bailando. Fernando Reina, esposo de Galilea, se unió a las interpretaciones, y emocionado cantó. Andrea Rodríguez, hermana de Magda, compartió este viernes una especial postal en la que agradeció a Galilea: “Por una Navidad diferente. Gracias Galilea, Fernando Reina y Mateo por recibirnos en su casa. Fue una noche especial al lado de mis grandes amores Andy, Pau y Nat, tuvimos una silla vacía pero llena de amor desde el cielo Magda Rodriguez. La foto del recuerdo Navidad 2020”.

Este viernes, Escalona quiso desear a todos sus seguidores una Feliz Navidad, una publicación para la cual usó una entrañable fotografía junto a su mamá, en la cual, el amor madre e hija se hizo más que evidente. La postal en la que, Andy y Magda lucen una pijama combinada, rápidamente alcanzó los más de 70 mil likes, y se llenó de cariñosos mensajes para la conductora. Andrea pasará unos días en la playa, como lo contó en la entrevista, y espera poder realizar un homenaje a su mamá, pues curiosamente coincidirá con algunos de sus compañeros, según explicó: “A Magda le encantaba la playa, el mar, vamos a estar en Acapulco, tenemos una familia bien importante que es la familia de Hoy, no sabes cómo se ha portado Galilea Montijo, Andrea Legarreta, 'El Negro' y curiosamente todos van a estar en Acapulco [...] Seguro el 25 haremos un ritual en la playa y el 31 igual, para recibir el 2021", finalizó.