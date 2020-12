Alex Fernández y Alexia Hernández celebran su último aniversario como novios

Las campanas de boda suenan cada vez más fuertes para Alex Fernández y su novia Alexia Hernández, quienes hace unos meses se comprometieron en un momento por demás idílico que quisieron compartir con todos sus seguidores a través de las páginas de ¡HOLA! Además, la pareja ya se prepara para su próxima boda, que se espera se realice en el mes de febrero del próximo año, por lo que las emociones las traen a flor de piel. Mientras llega ese momento que seguramente será inolvidable, Alex y Alexia han celebrado su décimo aniversario de novios, el último que festejarán antes de que se conviertan en marido y mujer, por lo que la celebración de esta fecha tan marcada en sus calendarios ha sido de lo más especial.

A través de sus redes sociales, los enamorados compartieron algunos detalles de la romántica velada que organizaron para celebrar una década de mucho amor. Vestidos de blanco y entre velas, los enamorados disfrutaron de una deliciosa cena y un brindis con champaña, como debe de ser en todas las ocasiones especiales. Como era de esperarse, el joven cantante recordó el día en el que comenzó su historia de amor al lado de Alexia y con una linda postal de su velada, celebró su décimo aniversario. “Celebrando 10 años con mi amor. ¡Te amo princesa!”, escribió el intérprete entre emojis de corazón, junto a una imagen en la que se le puede ver sentado en el piso, entre sábanas blancas y a luz de las velas, abrazando tiernamente a su futura esposa.

Como era de esperarse, los fans del cantante han reaccionado con lindos mensajes de felicitación para la pareja, enviando sus buenos deseos para la nueva etapa que están por comenzar en unos meses y deseándoles felicidad eterna. Entre los miles de likes y comentarios, destacó el de su hermana América Fernández, quien no dudó en expresar el gran cariño que tiene por ambos. “Los amo”, escribió debajo de la linda fotografía con la que el hijo de Alejandro Fernández ha conseguido más de 12 mil likes.

Ansioso por formar una familia

Sin duda alguna, este 2020 ha sido un muy buen año para Alex Fernández, quien se encuentra en medio de uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional y como en lo personal. Y es que el joven intérprete, que se encuentra en franco ascenso hacia el estrellato, próximamente llegará al altar de la mano de su guapa novia. Además, por lo que han dejado ver en recientes declaraciones, la pareja no puede esperar para comenzar a hacer crecer su familia, pues uno de los más grandes deseos del hijo del ‘Potrillo’ es poder convertirse en padre apenas haya contraído matrimonio con su novia.

Con el corazón llenó de ilusión, el cantante se mostró ansioso por comenzar a escribir un nuevo capítulo en la linda relación que ha construido al lado de Alexia, asegurando que uno de sus más grandes sueños es el de poder convertirse en un padre joven y que sus hijos tengan la oportunidad de forjar un vínculo tan especial como el que él ha creado con su famoso papá. “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven”, reveló Alex en una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca. “Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, agregó.

