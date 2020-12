El hijo mayor de Lucero reapareció en las redes de su mamá y sorprendió a todos por lo grande que está

Aunque Lucero suele ser una mujer muy discreta y celosa de su privacidad, sobre todo cuando se trata de sus dos hijos José Manuel y Lucerito, a quienes tuvo con el cantante Manuel Mijares, ahora que sus pequeños han dejado de ser unos niños y se encaminan rápidamente a la vida de adultos, la cantante poco a poco ha comenzado a ser más abierta en cuanto a su maternidad y de hecho la menor de sus hijos ha comenzado a hacer esporádicas apariciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, demostrando el gran talento que ha heredado de sus papás. Sin embargo, de José Manuel se sabe muy poco y en contadas ocasiones se deja ver de forma pública. Es por eso que en la última postal navideña de la actriz, ha llamado la atención la presencia del jovencito, quien después de varios años ha vuelto a aparecer en las redes de su mamá.

A través de su perfil de Instagram, Lucero compartió una linda imagen con movimiento, en la que se le puede ver a ella en primer plano, rodeada del amor de su familia, posando frente a su árbol de Navidad, destacando la presencia de la madre de la actriz, doña Lucero León, así como de la pequeña Lucerito, quien tan encantadora como siempre saluda a la cámara muy sonriente. Sin embargo, ha llamado la atención que al centro de la imagen, José Manuel posa con una discreta sonrisa, haciendo gala de su seria personalidad.

Los fans de la intérprete de inmediato se percataron de la presencia del jovencito, que el pasado 12 de noviembre cumplió 19 años, y celebraron por todo lo alto el que se haya dado la oportunidad de saludar a los fans de su mamá, sobre todo en estas fechas tan especiales. “Les deseo ¡una hermosa Navidad! con salud, amor, paz y bienestar para ustedes y sus familias”, escribió la también actriz junto a la fotografía que ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes se han encargado de llenar de corazones y mensajes de buenos deseos para ella y su adorable familia.

Una de sus últimas apariciones en redes sociales de sus papás fue en 2018, cuando asistió al Gran Premio de México de la Fórmula 1 en compañía de Mijares. En esa ocasión, el guapo jovencito posó a lado de su papá y del cantante Miguel Bosé, siendo esta una de las pocas ocasiones en las que se ha dejado ver de forma pública. En aquella ocasión, el primogénito de Lucero robó uno que otro corazón de las fans más jóvenes de su famoso padre, quienes llenaron de halagos al ‘pequeño’ y al intérprete de Para Amarnos Más.

Herederos del talento de sus padres

Sin duda alguna, Lucero y Mijares tiene unos hijos muy talentosos. Ya la pequeña Lucerito mostraba sus dotes artísticos en los últimos meses, compartiendo el escenario con sus papás y hasta grabando algunas canciones a dueto para el álbum navideño del intérprete. Sin embargo, José Manuel también tiene un gusto muy especial por la música y aunque el es un poco más discreto y serio que su hermanita, el mismo Mijares ha revelado que su pequeño también disfruta mucho de su lado artístico.

“Creo que sí van a estar metidos en la música, pero no tanto al frente, sino más atrás. Por ejemplo, a la bebé (Lucerito) no le gusta sentarse frente al cantante, más bien disfruta estar en camerinos. No le gusta que le tomen fotos. Ya nos hubiera pedido a su mamá o a mí ir a un casting, pero no lo veo yo por ahí”, declaró el cantante en 2019 al diario Reforma. Igual que José Manuel, a él le gusta tocar el bajo y la guitarra. Ahora estuvo en verano en Berklee y le dije: ‘primero acabas una carrera y luego haces lo que quieras’. La ventaja ahora es que las carreras están muy diversificadas y las puedes aplicar a la música”, agregó.