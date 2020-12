¡Sorpresa! El divertido encuentro de Geraldine Bazán y Camila Sodi en la nieve Las actrices pasaron una sesión de esquí muy emocionante, donde las carcajadas y las caídas no pudieron faltar

El invierno es una de las estaciones más esperadas para los famosos, quienes aprovechan el gélido clima de esta temporada para divertirse de lo lindo en lo alto de las montañas, disfrutando de la nieve y practicando los deportes más extremos. Una de ellas es Geraldine Bazán, quien después de celebrar la Navidad por adelantado al lado de sus dos pequeñas, se ha tomado unos días libres de la rutina para disfrutar de la nieve y el frío en Aspen, Colorado, un lugar perfecto para pasar las fiestas de fin de año. Sin embargo, la actriz no se encuentra sola en esta aventura, pues ha coincidido con una gran amiga suya y compañera de elenco en la serie Falsa Identidad. Se trata de Camila Sodi, quien también ha decidido pasar la Navidad en Aspen, rodeada de la nieve y de toda su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de sus redes sociales, donde ambas artistas compartieron algunos detalles de su divertido encuentro, en donde se han dejado ver con estilosos looks invernales y demostrando sus habilidades con los esquís. “Miren, quién está aquí, quién es esta belleza”, se escucha decir a Camila en uno de los videos que ha compartido en Instagram Stories, presumiendo su encuentro con Geraldine. “Oigan, no saben qué coach, triple A”, dice por su lado Bazán, destacando las habilidades de su amiga.

En otras publicaciones, Camila se encargó de documentar su descenso de la montaña junto a Geraldine, dedicándole un apartado muy especial a los accidentes que tuvieron juntas, que por fortuna fueron menores y no pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, las carcajadas sí estuvieron a la orden del día, pues sus caídas sobre la nieve fueron de lo más graciosas y divertidas. “Amiga, caíste de cara”, dijo Camila mientras grababa a la actriz en el suelo, llena de nieve y riendo a carcajadas.

VER GALERÍA

Divertida y espontánea como suele ser, Camila hizo énfasis en el increíble look de esquiadora de Geraldine, quien lucía una chamarra plateada y unos ajustados leggins térmicos de color negro, perfectos para la ocasión. Por su lado, la protagonista de Rubí, optó por una chamarra invernal color café y un casco con el que apareció durante todo su encuentro con la actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, por lo que no se pudieron apreciar más aspectos de su look. “Geraldine Bazán divina y yo en ninja”, expresó la sobrina de Thalía al describir sus atuendos invernales.

Siempre unidas

No es la primera vez que Geraldine Bazán y Camila Sodi se dejan ver juntas. Desde que se conocieron en las grabaciones de Falsa Identidad, ambas actrices han ido fortaleciendo su amistad, algo de lo que han podido ser testigos sus seguidores, quienes a través de sus redes sociales han podido seguir de cerca la linda amistad que ha surgido entre ellas. De hecho, hace unos meses, las famosas se dejaron ver en su plan más deportivo, presumiendo sus atléticas figuras en atuendos deportivos y compartiendo su rutina de ejercicios con todos sus seguidores. En aquella ocasión, ambas actrices tomaron una clase de pilates juntas, y sorprendieron a todos sus seguidores al demostrar su elasticidad y resistencia a la hora de hacer ejercicio. Al finalizar, ambas celebraron su amistad con una linda selfie, la cual acompañaron de un mensaje muy divertido: “Once chulas, always chulas....", puso Geraldine en la foto, en referencia los personajes de la serie que protagonizaron y en la que pasaron momentos muy entrañables.

VER GALERÍA