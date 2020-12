¿Por qué no conocíamos al guapo sobrino de Andrea Legarreta?

Nadie puede negar que el talento es una cualidad que poseen todos en casa de Andrea Legarreta. La conductora es uno de los rostros más queridos de la televisión en México gracias a su simpatía y carisma, además de que ha trabajado también como actriz. Su hija Nina ha querido seguir sus pasos en la actuación, y a su corta edad ya ha participado en diversas producciones para cine, teatro y televisión. Y qué decir de Erik Rubín, quien posee una larga y exitosa carrera como cantante, la cual ha servido de inspiración para Mía, su hija mayor. Padre e hija protagonizaron hace poco un inolvidable concierto vía streaming, el cual la adolescente reconoció, hizo que ese día fuera el mejor en toda su vida. Pero el talento no es exclusivo del primer círculo de la estrella de Hoy, pues ahora ha presumido orgullosa a otro de los Legarreta que también ha brillado en el ámbito musical, ¿de quien se trata?

Luego de un año diferente, con noticias inesperadas, pero también lindas sorpresas, Andrea y su familia se trasladaron a la playa para celebrar estas fiestas y prepararse para el nuevo año que ya está a la vuelta de la esquina. Aunque la conductora no precisó el destino, lo más probable es que se trate de Acapulco, sitio en el que suelen disfrutar sus descansos. La guapa presentadora tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas postales de estos días relajantes, mostrando los bellos paisajes y por su puesto, sus mejores posados playeros. Pero entre sus publicaciones llamaron la atención una serie de breves videos con un apuesto joven como protagonista: ¡su sobrino! La estrella de Hoy presumió orgullosa que se trataba de Nico Legarreta, quien es un talentoso DJ.

"¡Mi DJ favorito! ¡Mi niño lindo! Mi Nico Legarreta #TíaOrgullosa!", escribió la conductora en sus Instagram Stories sobre el primero de varios clips en los que se veía al joven muy concentrado haciendo sus mezclas. "DJ en casa. Te amo Nico", agregó en otro de los videos. "Las ventajas de tener DJ en casa", comentó después. Como todo un profesional, el joven no descuidó ni un momento su consola, mientras la estrella de Hoy hacía de camarógrafa. Erik tampoco dejó pasar la oportunidad de presumir a su talentoso sobrino y también por medio de sus Stories compartió un video etiquetándolo. Y tal parece que la música no es lo único en lo que este joven ha incursionado, pues según precisa en su cuenta de Instagram, es también modelo es una conocida agencia.

Una familia de guapos y talentosos

Este año ha sido complicado para muchos, incluidos los Rubín Legarreta, pues meses atrás se vieron afectados en carne propia por la pandemia de Covid-19. No obstante, lograron vencer la adversidad y enfocarse cada uno de sus proyectos. Para las hijas de Andrea y Erik este 2020 quedará en su memoria por haber sido determinante en sus incipientes carreras artísticas. Nina, la menor, se integró al elenco de la telenovela Te acuerdas de mí, algo que llenó de orgullo a sus famosos papás. El pasado mes de octube, la conductora contó en Hoy, que la adolescente, de 13 años de edad, no ha tenido novio hasta el momento, razón por lo que le resultó muy retadora la historia. “Nina no ha tenido novio nunca, la otra vez llegó y me decía ‘mamá, aquí dice beso’, y entonces Mía le decía ‘¡tu primer beso va a ser actuado!’”, contó.

Para Mía, la primogénita de la pareja, este 2020 fue también muy significativo, pues tuvo la oportunidad de hacer su debut en un concierto junto a su papá. La jovencita, que en abril celebró sus XV años, reveló lo especial que fue este momento. “19 de diciembre de 2020. Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música”, escribió la jovencita en su Instagram al compartir algunas imágenes de la inolvidable presentación. Pude sentir a cada uno de ustedes, aunque haya sido desde la distancia. Se me llena la cara de lágrimas de felicidad por todo el amor que me han dado a mí y a este hermoso proyecto", agregó entonces.

