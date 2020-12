'Estamos vivos, estamos bien', Martha Debayle al reflexionar sobre las lecciones que le ha dejado el 2020

Los cambios que ha experimentado el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus, sin duda alguna ha hecho que comencemos a valorar algunas cosas que tal vez nos eran cotidianas, pero que tras 10 meses de confinamiento y distanciamiento social hoy vuelven a adquirir un nuevo significado. Eso es algo que tiene muy presente Martha Debayle desde que comenzó la pandemia y que ahora, con la cercanía de las fiestas de fin de año se hace más palpable y presente, por lo que no ha dudado en compartir algunos de sus pensamientos más profundos con todos su seguidores, tal y como suele hacerlo en fechas o moentos muy significativos en su vida. Y es que a diferencia de otros años, la Navidad será muy diferente para la comunicadora, que si bien, se hará rodear de todos sus seres queridos, tomó la responsable decisión de no organizar su tradicional cena de fin de año a la que suele invitar a sus amigos más cercanos, así como algunas celebridades y socios de sus empresas.

Pensando en todo lo que ha sucedido en el último año y en todas aquellas cosas que hoy no son posibles como abrazar a los que más quieres o reunirte con aquellos que tanto extrañas, Martha compartió una emotiva reflexión, en la que más allá de lamentarse por todo eso que hoy no podemos hacer, se mostró de lo más agradecida y optimista por el simple hecho de tener la oportunidad de estar, luego de varios meses de incertidumbre. “Navidad, hace un año celebrábamos así, familia, amigos, abrazos, besos. Pareciera que no hay nada que celebrar este año, pero al contrario, estamos vivos, estamos bien”, compartió la también locutora en su perfil de Instagram, junto a un video en el que mostró algunos aspectos de la glamorosa fiesta navideña que organizó el año pasado.

En su mensaje, Debayle resaltó la importancia de darle el valor necesario a las cosas que realmente son importantes, como la salud, pues al final, todo lo demás se vuelve secundario cuando no la tienes. “Guardados. Prudentes. Todo eso hoy no tiene importancia alguna, todo eso es irrelevante si no hay salud. Fiestas, navidades, convivios vendrán muchos, pero el cuerpo solo es uno y hoy esa es la prioridad, cuidarlo”, expresó la empresaria, cerrando su reflexión con una sincera y emotiva felicitación para todos sus seguidores. “Felicidades porque están sanos, porque están aquí”.

Siempre inspiradora

Sin duda alguna, Martha Debayle es una de las mujeres más reconocida en el mundo de los medios de comunicación en el empresarial. Y es que la comunicadora ha logrado crear todo un imperio basado las experiencias que la vida le ha ido dando a lo largo de los años y en las lecciones aprendidas de cada una de ellas. De hecho, esa actitud emprendedora que tanto la ha hecho famosa, ha salido relucir durante la pandemia, momento que ha servido de inspiración para la creación de su nueva colección de ropa, la cual lanzó en octubre de este año en colaboración con Ivonne, con la que busca llevar algo de glamour a la vida de muchas mujeres después de la cuarentena.

"Llevamos tantos meses sin vestirnos, sin sentirnos espectaculares, sin poder salir a la calle y experimentar nuestra sensacionalidad en todo su esplendor que dije, hay que hacer una colección de ropa, nuevamente este año, igual que el pasado, inspirado en ropa que te haga sentir súper glamourosa, súper increíble, y como dirían los gringos, Like a billion dollars", comentó de esta colección durante una entrevista con el programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV.