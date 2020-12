El sentido mensaje de Camila Fernández a su mamá: ‘Todo lo bueno de mí es gracias a ti’

Además del talento y el carisma, los Fernández se caracterizan por ser una familia sumamente unida. Las celebraciones de esta famosa dinastía son tan sólo una prueba, pues además, han podido extender sus lazos hasta el ámbito profesional, tal fue el caso la reciente colaboración musical de Alejandro Fernández con sus tres hijas. Y en este famoso clan América Guinart ha ocupado un lugar muy importante, pues aunque hace muchos años se separó de El Potrillo, sigue unida a la familia por el gran amor a sus hijos y a los abuelos paternos de ellos. Ahora la celebración ha sido en honor de ella y como era de esperarse, las felicitaciones y sentidos mensajes no se han hecho esperar, empezando por el de Camila, quien este año dio un paso trascendental en su vida al casarse y salir del hogar familiar.

Camila no escatimó en palabras para felicitar a su mamá, pues por medio de un extenso mensaje le expresó su profundo amor y agradecimiento. “Gracias mamá, por enseñarme que nada es imposible, que el amor siempre es sincero y que si tu corazón te habla, lo escuches…”, escribió la joven cantante en su cuenta de Instagram al compartir una serie de fotos junto a América, algunas tomadas del baúl de los recuerdos. “Por enseñarme qué es ser una mujer fuerte con bondad, empatía y a cómo vencer mis miedos sin pensármela dos veces. Todo lo bueno de mí es gracias a ti”, continuó en su emotiva publicación. “Gracias por apoyarme siempre, te amo inmensamente, eres el mejor ejemplo que Dios me permitió tener eres la mejor, mami” agregó la joven en su post.

Indudablemente inspirada por el gran amor y admiración que le profesa a su mamá, Camila continuó: “Espero algún día ser por lo menos la mitad de chi%#&?# que eres. ¡Gracias por tanto mamá! ¡Feliz cumpleaños! Espero seas eterna y cumplas muchos, muchos más porfis, porque el mundo necesita más personitas como tú”, finalizó la joven intérprete. Sus palabras conmovieron a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a su publicación, pero entre los comentarios destacó el de su mamá, la festejada. “¡Mi bebé! ¡Ya me hiciste llorar!”, confesó América al responder la especial dedicatoria de su hija. “¡Te amo inmensamente! ¡Esas palabras son el mejor regalo que uno como mamá puede tener de una hija! ¡Tus hermanos y tú han sido el mejor regalo que Dios me ha dado en la vida!”, agregó la mamá de tres en su mensaje. “Festejar un año más a tu lado es parte de las bendiciones que me da Dios cada día. Yo también espero que seamos algún día viejitas las dos y ¡sigamos festejando la vida juntas!”, finalizó.

Esta especial celebración llega un día después de que América celebrara otra ocasión muy importante para su familia: el aniversario de bodas de sus padres. En su Instagram, la exmujer de El Potrillo compartió una nostálgica foto del día en el que sus padres se dieron el sí para toda la vida. “Hoy este par de ángeles que me dio la vida cumple 52 años de casados. Doy gracias a Dios por tenerlos y porque cada día me dan un amor inmenso e incondicional. Los amo. Feliz aniversario, que Dios los deje cumplir muchos más sanos y felices”, escribió Guinart, quien hace unos meses reveló que su ex suegro, Don Chente Fernández, fungió de Cupido al presentar a sus papás.

Una más de los Fernández

Si bien la familia de América Guinart siempre fue cercana a los Fernández, ella entró formalmente al clan en 1992 cuando se casó con El Potrillo. El matrimonio terminó seis años después, aunque en los mejores términos y coincidiendo ambos en buscar lo mejor para sus tres hijos. Aunque han pasado más de 22 años de su divorcio con Alejandro, la tapatía continúa teniendo un lugar muy especial en la famosa dinastía. En su papel de madre ha sido de lo más entregada, y de hecho ese ha sido uno de los motivos por los no ha querido llegar al altar nuevamente: “Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, reveló Guinart el pasado mes de enero en entrevista para Ventaneando.