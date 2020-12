Tras su trasplante doble de pulmón, Toño Mauri podría regresar a casa próximamente

Luego de haber superado el Covid-19, Toño Mauri tuvo que lidiar con las secuelas que le dejó esta terrible enfermedad, por lo que incluso ha tenido que pasar alrededor de cinco meses en el hospital. De hecho, el daño que el coronavirus hizo en su cuerpo y sus pulmones fue severo, por lo que tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón, el cual se espera le permita llevar una vida normal y con calidad. De hecho, aunque ha pasado apenas una semana de su intervención, todo parece indicar que la salud del actor se encuentra muy bien y en camino a la recuperación, tanto así, que incluso Toño podría dejar el hospital en cuestión de días y reunirse con su familia en su hogar, donde continuará con su recuperación y rehabilitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha confirmado el hijo del también cantante, Antonio Mauri, quien con una sonrisa en el rostro y visiblemente emocionado, habló de la excelente evolución que ha mostrado su padre tras la cirugía que enfrentó hace unos días y pese a los duros meses en los que ha luchado por su salud. “Gracias a Dios la operación salió perfecta, y ahorita ya está super bien él. Va rapidísima su recuperación, ya hoy anda caminando y tal… Los doctores están super felices por como quedó todo”, expresó Mauri de lo más conmovido durante una entrevista virtual con el programa Venga la Alegría.

Debido a la respuesta que ha tenido su cuerpo ante el trasplante que recibió Toño, el hijo del actor reveló que pronto podría ser dado de alta, por lo que toda la familia se encuentra muy ilusionada ante este gran momento. “Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos los regresan aquí a casa, y bueno, vamos a seguir así cerca para seguir monitoreando todo, pero están felices los doctores, la verdad es que todo va super bien”, relató.

VER GALERÍA

Por supuesto, Toño Mauri sabe muy bien que es lo primero que quiere hacer una vez que se encuentre en casa, algo que le confesó a su hijo durante los días que ha estado hospitalizado, siempre pensando en positivo y confiado en que regresaría a casa totalmente recuperado. “Siempre nos dijo que quería hacer el rosario con toda la familia, y estamos muy emocionados de poder rezar con él, el día de que salga y agradecerle a Dios que esté aquí y tan bien”, expresó, mostrándose agradecido con el personal médico que estuvo a cargo del caso de su papá, reconociendo la gran labor que han hecho no solo con Toño, también con otros pacientes que han requerido de un tratamiento parecido, luego de padecer Covid.

Agradecidos con el donador

Si bien, por cuestiones de ética no se revela nunca la identidad de los donadores de órganos a los pacientes receptores ni a su familia, Antonio Mauri se mostró conmovido ante la buena acción de la persona que le dio una segunda oportunidad de vida a su padre, una acción que la familia del actor no deja de agradecer. “No sabemos quién es el donador, no tenemos ningún detalle, pero bueno nosotros estamos pidiendo mucho por él o ella y por la familia, y aquí estamos muy agradecidos con quien haya sido”, reveló Mauri, quien en ningún momento de la charla virtual perdió la sonrisa de su rostro.

VER GALERÍA