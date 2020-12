La razón por la que Geraldine Bazán tuvo que adelantar la Navidad con sus hijas La actriz organizó un increíble festejo para sus pequeñas, en donde no pudieron faltar los abrazos, la cena y el espíritu navideño

Mientras muchos se preparan para la Navidad, Geraldine Bazán ha tenido que adelantar su festejo familiar, pues este año sus pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda pasarán esta fecha tan especial al lado de su papá, Gabriel Soto, por lo que la víspera del Año Nuevo lo harán con la guapa actriz. Y es que tras su divorcio, Geraldine y Gabriel tomaron la decisión compartir la custodia de sus hijas en partes iguales, incluyendo las celebraciones especiales como lo son las fiestas de fin de año, una dinámica que año con año van cambiando y adaptando según las necesidades de sus pequeñas. Pensando en esta situación, Geraldine ha organizado una íntima celebración en la que no han podido faltar los abrazos y los regalos, así como la deliciosa cena navideña.

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías, en las que se ha dejado ver de lo más feliz, rodeada del amor de sus dos hijitas, así como de su mamá, doña Rosalba Ortiz, y de su hermano, Ángel. Junto a las postales, Bazán también compartió algunas de las reflexiones a las que ha llegado luego de experimentar esta dinámica con el padre de sus hijas, algo que la misma Geraldine reconoció puede llegar a ser un poco complicado. “Este es un post en especial para mamás y papás que por la razón que sea no puedan o tengan que dividirse los tiempos con sus hijos. Los primeros años no es fácil, lo confieso, pero con el tiempo te das cuenta que solo las circunstancias cambian y lo más bonito es que tus hijos lo vivan de manera natural y que tú como mamá o papá les des la confianza de que todo está bien”, compartió la actriz, hablando desde su propia experiencia.

Geraldine finalizó su publicación compartiendo un sabio consejo con todos aquellos que viven una dinámica similar a la que ella tiene con Gabriel, mostrándose de lo más divertida y bromeando con la situación. “Y ya aquí entre nos, aprendes a disfrutar tu tiempo ‘libre’. Así que todo pasa y se acomoda. ¡Que tengan una hermosa Navidad!”, expresó de lo mas emocionada la guapa actriz.

Los fans de la actriz no han dejado de enviar sus mejores deseos para ella y su familia, destacando la admiración que sienten por ella y la hermosa relación que ha formado con sus pequeñas y de la que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele mostrar algunos de los instantes más entrañables al lado de Elissa Marie y Alexa Miranda, justo como esta celebración de Navidad anticipada.

Orgullosa de las decisiones que ha tomado en su vida

Sin duda alguna, la vida de Geraldine Bazán siempre ha estado en el centro de atención, pues siempre se ha mostrado muy transparente con su público y siempre está dispuesta a enfrentar cualquier situación, por muy complicada que sea, con la frente en alto y sin esconderse. Y es que para la actriz, cada una de las decisiones que ha tomado en su vida la han puesto en el lugar en el que hoy está, por lo que al día de hoy se siente orgullosa de cada paso que ha dado en su vida. “Todas las etapas han sido increíbles, la verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido, desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hacen ser la mujer que soy en este momento…”, aseguró Geraldine durante una entrevista con el maquillista Bernardo Vázquez, mejor conocido como Letal.