Entre lágrimas, Ana Bárbara y sus hijos se despiden de José Emilio

Las últimas semanas, Ana Bárbara tuvo la oportunidad de pasar unos días muy divertidos al lado de sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo, además de recibir la visita de su hijo adoptivo José Emilio Fernández, también hijo de la fallecida Mariana Levy, y a quien la intérprete de Bandido quiere como si fuera propio. A lo largo de esos días, la cantante y José Emilio pudieron reconectarse, aprovechando cada instante para demostrarse el gran amor que se tienen uno al otro, mientras disfrutaban de unas vacaciones en la nieve. Sin embargo, luego de unos días muy especiales en familia, llegó el momento de que José Emilio volviera a México, algo que sin duda ha dejado con el corazón roto a la artista de 49 años y sus dos hijos menores, quienes no han contenido las lágrimas a la hora de despedirse de su hermano. “La vida es una hermosa rueda de la fortuna, a veces arriba otras abajo, así nos trae con las emociones”, escribió la intérprete sobre una de las fotografías que compartió en Instagram Stories, en la que se puede ver al pequeño Chema abrazando efusivamente a José Emilio, justo al momento de decirse adiós. Como era de esperarse, las lágrimas no han faltado y una vez que el jovencito partió, los pequeños de la intérprete no pudieron evitar romper en llanto ante la ausencia de su hermano. Da play al video y sé testigo de esta emotiva y cariñosa despedida.

Loading the player...