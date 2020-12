La madre de Vanessa Bryant le responde después de demandarla

El próximo 26 de enero se cumple un año de que trágico accidente aéreo que cobró la vida de Kobe y Gianna Bryant, fecha que la viuda del basquetbolista, Vanessa Bryant, recordará en medio de varias batallas legales, entre ellas, la demanda millonaria que su mamá, Sofía Urbieta, interpuso en su contra esta semana y en la que le solicita el pago por los 18 años que supuestamente trabajó con lo Bryant como asistente personal de su hija y niñera. Luego de que Vanessa reaccionara a la demanda de su mamá emitiendo un comunicado de prensa en el que confesó que el comportamiento que la señora, desde el fallecimiento de su esposo e hija, ha tenido un comportamiento es “inimaginablemente hiriente”, pues recordemos que, en septiembre pasado, doña Sofía concedió una entrevista al programa El gordo y la flaca, en la que hizo publicos los problemas con su hija.

Tras recibir la notificación de la demanda, Vanessa Bryant reveló en un comunicado que, de alguna manera, su mamá ha intentado por todos los medios obtener una ganancia financiera de la fortuna que dejó Kobe, alegando que el basquetbolista le prometió hacerse cargo de ella de por vida; la viuda del basquetbolista dejó claro: “Estaba dispuesta a brindarle a mi madre apoyo mensual por el resto de su vida y eso no fue lo suficientemente bueno. Se puso en contacto conmigo, a través de intermediarios y exigió cinco millones, una casa y una camioneta Mercedes. Debido a que no cedí a sus hirientes amenazas y solicitudes monetarias, se ha salido de control y está haciendo afirmaciones falsas y absurdas”, luego de que su hija hizo pública su postura ante la demanda, doña Sofía rompió su silencio.

Tras la reacción de su hija, Urbieta rompió el silencio y dio detalles de por qué decidió demandar a Vanessa por este asunto: “Ventilar los problemas de nuestra familia en público es hiriente, pero no tenía otra opción. Todo lo que quiero es por lo que trabajé. Vanessa, a pesar de todo lo que me ha prometido y he hecho por ella y la familia, ha intentado romper todos los lazos y renegar de todas las obligaciones y acuerdos”, declaró la señora al medio Nosotros, de acuerdo con reportes de Us Weekly. Doña Sofía reconoció que el comportamiento de su hija también ha sido difícil de aceptar: “¿Por qué le harías esto a tu propia madre? Estoy tan decepcionada, herida y agraviada, hasta el punto, que no tuve más remedio que presentar una demanda. Tengo 70 años, mi salud se está deteriorando y mi propia hija me está haciendo esto”, detalló.

La señora reiteró su cercanía con Kobe, en vida, revelando que él siempre procuró su bienestar: “Kobe me respetaba por la forma en la que crié a Vanessa” y contradijo a su hija asegurando que se desempeñó como niñera de las hijas del matrimonio por muchos años: “Sabe bien que fui la niñera de la familia durante dos décadas”. Doña Sofía también se defendió de la acusación de Vanessa quien reveló que la solicitud de su mamá es una especie de extorsión: “No puede estar más lejos de la verdad. Es lamentable que Vanessa esté haciendo declaraciones tan falsas, especialmente en público. Entiendo que está tratando de preservar su reputación, pero eso no la excusa de su comportamiento”.

Pide ver a sus nietas

Con este problema familiar que ya llego a instancias legales, doña Sofía no sólo ha sufrido el distanciamiento con sus hijas, lamentablemente, tampoco ha podido convivir con sus tres nietas, situación que la mantiene muy triste y por la que también luchará, si es necesario, en los juzgados: “Espero que mi hija cambie de rumbo y haga lo correcto y me dé lo que me prometieron. También espero que Vanessa deje de impedirme ver y pasar tiempo con mis nietas. Está utilizando a mis nietas para castigarme por ejercer mis derechos”, comentó, para luego asegurar que confía que a pesar de los problemas ella y su hija puedan arreglar las diferencias: “Con suerte podemos volver a tener una relación amistosa entre madre e hija. Al final, la verdad prevalecerá”, finalizó doña Sofía Urbieta.