Yordi Rosado presenta a su nueva novia: 'Feliz de empezar esta aventura contigo'

A lo largo de estos meses, Yordi Rosado ha tenido la dicha de consolidar una estabilidad no solo en el aspecto profesional, pues en el terreno personal todo marcha de maravilla. A poco más de un año de haberse separado, el conductor de radio y televisión ha puesto todo de su parte para reconfigurar su vida, ahora motivado por el reciente capítulo que escribe junto a su nueva novia, una chica de nombre Janet Domínguez y a la cual finalmente ha presentado a todos sus fanáticos. Eso sí, tiene muy claro el rumbo que desea tomar a partir de este instante, en el que el matrimonio no forma parte de sus prioridades, enteramente consciente de la manera en que ha evolucionado su manera de pensar y de ver las cosas.

Desde que surgieran las primeras noticias en torno a esta relación, Yordi había preferido mantenerse muy discreto, aunque luego de un periodo de incertidumbre el misterio ha sido revelado. Fue este 20 de diciembre cuando el también conferencista dio la sorpresa, al compartir por primera vez una fotografía en la que aparecen él y su novia, visiblemente felices y regalando una sonrisa a la cámara. Por si fuera poco, la postal fue acompañada de un breve pero profundo mensaje, en el que Rosado deja ver parte de las emociones que lo invaden en este momento. “Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor. Contigo las palabras sobran”, escribió al pie de la postal que dio a conocer a través de sus redes sociales.

Recordemos que en días pasados, Yordi se sinceró sobre esta nueva etapa que lo mantiene muy ilusionado, dejando claro lo importante que es para él preservar los asuntos de su vida amorosa bajo estricta privacidad, más allá del interés público que su nuevo romance ha generado. “Los paparazzi, evidentemente uno no puede dejar de hacer su vida. En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja…”, aseguró en entrevista con el programa televisivo Hoy.

¿Qué piensa del matrimonio?

Lo cierto es que con la noticia de su nuevo noviazgo no tardaron en surgir algunos rumores, como aquellos en los que se aseguraba que incluso él y Janet se habían comprometido y que estaban haciendo planes para una próxima boda, versiones que él mismo se encargó de desmentir. “No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso…”, dijo durante su charla con el matutino Hoy, espacio en el que fijó su postura con respecto al matrimonio. “No porque piense que esté bien o mal eso (el matrimonio). Simplemente creo que ya a cierta edad, yo que tengo 49 años y que ya he tenido un matrimonio, divorcio y todo ese asunto, vas aprendiendo que quizá los formatos del amor pueden ser distintos, y creo que a mi edad eso es lo que yo busco. Busco una pareja, una persona que te acompañe, una persona a quien acompañar, apoyarse. Creo que ya este asunto de un papel o firmar ya no es mi prioridad…”, señaló.

Fue en agosto de 2019 cuando Yordi anunció su separación de Rebeca Rodríguez, quien es madre de sus hijos, y con la que actualmente mantiene un trato cordial. Por aquellos días, en un breve mensaje que fue acompañado por una fotografía de unas vacaciones, el conductor también expuso los términos del fin de su matrimonio. “Con el deseo de darles paz y estabilidad a nuestros hijos decidimos compartir un viaje familiar. Cada quien emprenderemos nuestra vida por nuestra parte, siempre en los mejores términos y con todo el respeto y cariño por la linda pareja que fuimos y la familia que tenemos, gracias a todos por su respeto y muestra de cariño”, escribió en redes.

