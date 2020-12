Irina Baeva sobre sus planes con Gabriel Soto: 'El matrimonio es de corazón, más que de un papel'

Conforme pasa el tiempo, la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva se fortalece cada vez más. Los días que pasaron juntos cada minuto en los primeros meses de la pandemia, ayudaron a fortalecer aún más su amor. Al verlos cada vez más felices y enamorados, las preguntas sobre su futuro juntos no se han hecho esperar. Cuestionado sobre si vislumbra connvertirse nuevamente en padre junto a la actriz rusa, el galán ha dejado la puerta abierta. Y ante el tema de una posible boda, ninguno de los dos ha descartado la posibilidad. Al reflexionar sobre el matrimonio, la guapa intérprete ha dejado claro que lo más importante para ella y para el actor es crecer como pareja, y que el documento que pueda unirlos legalmente, es secundario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Plena en su vida sentimental, Irina contó cómo los primeros meses de confinamiento a causa de la pandemia lograron afianzar aún más su relación con el galán de telenovelas, además de que se convirtieron en una buena oportunidad para que el actor conviviera con la familia de ella. “Tuvimos la oportunidad de estar en Acapulco, de hecho, estaba mi familia que vinieron ellos aquí a México, se tuvieron que quedar prácticamente tres meses ahí con nosotros”, recordó feliz en entrevista para el programa De Primera Mano, pues siempre ha reconocido lo mucho que echa de menos a su familia. Pero con respecta a su noviazgo con Gabriel, la actriz confesó que las cosas han marchado a la perfección. “Entonces el convivir 24/7 nosotros que no tenemos tiempo de estar juntos, fue algo bonito, y creo que Gabriel y yo en eso aprendemos mucho el uno del otro, y esta convivencia también te enseña, y nosotros nunca tuvimos problema como de ‘ya estoy harto, ya estoy harta’ para nada”, aseguró.

VER GALERÍA

Con esta prueba superada, no hay ninguna duda de la solidez de la relación entre Irina y Gabriel, por lo que entre sus fans ha surgido de manera recurrente el tema del matrimonio. Cuestionada al respecto, la actriz contestó de lo mas sincera. “Finalmente es una decisión en pareja, y si se da en algún momento, padrísimo si no se da, pues no pasa nada”, comentó, antes explicar qué es realmente en lo que ellos se han enfocado. “Creo que aquí lo bonito es que haya amor, es que haya comprensión, que haya apoyo mutuo y que podamos seguir creciendo como pareja, ya sea que exista un matrimonio, o no exista un matrimonio de por medio”, continuó la guapa actriz. “Creo que el matrimonio, más que nada como siempre lo decimos nosotros, es de corazón más que de un papel”, concluyó.

VER GALERÍA

A la firme creencia de alimentar primero su amor antes de oficializarlo ante un juez, se ha sumado la actual situación que se vive en todo el mundo a causa del Covid-19, la cual ha obstaculizado los planes de muchos. “La verdad es que el 2020 una de las cosas que nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada”, comentó la actriz en entrevista con Ventaneando al ser cuestionada sobre sus planes con Gabriel y la posibilidad de una boda el año que viene. “Creo que aquí el objetivo de nosotros, más que nada, es seguir creciendo como pareja, nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos y vamos a ver que nos depara el destino”, comentó Baeva, mostrándose una vez más abierta a las posibilidades.

'Darle vuelta a la página'

No es secreto para nadie que la relación de Gabriel e Irina estuvo en sus inicios rodeada de críticas, sin embargo, ellos lograron centrarse en su amor y superar todas las pruebas. Al hablar al “Siempre van a salir fortalecidos, y no debilitados por las cosas que pasan por fuera, lo importante está aquí adentro y mientras nosotros nos entendamos, nos podamos comunicar y podamos seguir creciendo…”, expresó la actriz en De Primera Mano. “La verdad es que yo estoy súper agradecida de tenerlo a él a mi lado y de poder estar juntos, de poder compartir tantos momentos juntos, finalmente creo que de eso se trata, de disfrutar de la vida, ya las cosas, todo lo malo, lo negativo, dejarlo en el pasado y darle la vuelta a la página”, reflexionó.

VER GALERÍA