Michelle Salas presume una fotografía con su hermano Daniel, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aunque Michelle Salas suele ser muy abierta sobre su vida, su faceta de hija y hermana las ha preferido llevar lejos de los reflectores, sobre todo cuando se trata de la relación que mantiene con su padre, Luis Miguel, y sus hermanitos menores, Miguel y Daniel, los pequeños que el intérprete de La Incondicional tuvo con la actriz Aracely Arámbula. Es por eso que recientemente ha causado conmoción entre sus fans, luego de publicar una fotografía en la que aparece junto al menor de los hijos de ‘La Chule’, a quien le ha dedicado unas cariñosas palabras de felicitación por su cumpleaños número 12.

Fue a través de Instagram Stories que Michelle se dejó ver en compañía del pequeño Daniel. Y aunque la fotografía no es reciente, sin duda ha causado revuelo entre sus seguidores, pues es raro que la influencer comparta detalles de la relación que mantiene con sus hermanitos. Sin embargo, al ser una fecha por demás especial, la bisnieta de Silvia Pinal hizo una excepción y sorprendió a todos con su postal. "Hoy está de cumpleaños mi Dani precioso ¡Wow 12 añotes ya! Que ya no pase el tiempo tan rápido. Qué ganas de verte. Te quiere tu hermana Mich", escribió la modelo de 30 años junto a la imagen.

Pero Michelle no ha sido la única que ha felicitado al pequeño cumpleañero por este día tan especial. También lo ha hecho Aracely Arámbula a través de su perfil de Instagram. Y aunque la también cantante es muy celosa de su vida privada, sobre todo cuando se trata de proteger la intimidad de sus pequeñitos, de repente comparte algunos detalles de su vida al lado de ellos y de lo que sucede en sus vidas, sobre todo cuando se trata de fechas especiales. "Feliz cumpleaños para mi príncipe Dani. Llegaste en un día muy hermoso y especial. Celebrando la bendición que eres", escribió la actriz en Instagram junto a una foto en la que mostró las dulces sorpresas que dispuso para agasajar a su pequeño festejado.

¿Cómo es la relación entre Aracely y Michelle?

Aunque ambas famosas suelen ser muy reservadas y celosas de su intimidad, en ocasiones abren las puertas de su corazón para dejar entrar a sus fans y conozcan un poco más de lo que sucede al interior de sus vidas. Tal y como sucedió hace unos meses, cuando con toda la sinceridad del mundo Aracely habló sobre la relación que mantiene con Michelle Salas, y aunque no entró en detalles, dejó en claro que sí le tiene mucho cariño.

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Aracely fue cuestionada acerca de la madre de Michelle, Stephanie Salas, quien previamente se había referido con mucho cariño hacia ella. Correspondiendo el gesto de la actriz, Aracely no dudó en expresarse así de la nieta de Silvia Pinal: “Mi Stephanie hermosa, pues ella también, ¿no? (es una luchona), ella ha sido una gran mamá, se ha hecho cargo de Michelle”, comentó. Tras halagar a la actriz, no dudó en expresar el cariño que le tiene a su hija mayor, a quien le guarda un gran aprecio: “Yo quiero mucho a Mich”, declaró. Por último, aunque reconoció que no tiene la fortuna de conocer a Stephanie, sabe que ha hecho un excelente trabajo como mamá: “No nos conocemos tanto, ella y yo, pero todo mi respeto”, dijo.