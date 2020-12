¡Suenan campanas de boda! Ariana Grande se ha comprometido con su novio Dalton Gomez

Para Ariana Grande el 2020 ha resultado ser un año muy especial. Y es que además del éxito que le ha traído el reciente estreno de su disco Positions, su corazón se encuentra muy contento con la relación que inició hace poco más de 10 meses al lado de Dalton Gomez. Sin embargo, las buenas noticias no paran ahí para la artista de 27 años, pues este fin de semana ha sorprendido a todos al anunciar que se ha comprometido, por lo que el sueño de muchos de sus fans de verla vestida de blanco y caminar completamente enamorada hacia el altar podría cumplirse próximamente.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la intérprete de Thank You, Next dio a conocer la buena nueva, dejándose ver de lo más enamorada y feliz al lado de su guapo novio, y presumiendo por todo lo alto el hermoso -y enorme- anillo que Dalton le ha entregado. “Para siempre y luego algo”, fue el mensaje con el que Ariana acompañó las imágenes que de inmediato se han vuelto virales y que han causado entre sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle sus buenos deseos a la pareja.

Además de las románticas fotografías que ha compartido, la cantante también ha compartido algunos detalles del increíble anillo de compromiso que ahora adorna su mano izquierda, el cual tiene al centro un enorme diamante ovalado y un perla a su lado, ambos sobrepuestos sobre un aro de color dorado que rodea el dedo de la también actriz. Además de la publicación con la que Ariana ha anunciado su compromiso, ninguno de los dos enamorados ha hecho mayores declaraciones, siendo fieles a la discreción con la que han llevado toda su relación, pues a diferencia de otras ocasiones, la pareja se ha reservado los detalles de su noviazgo e incluso en redes sociales son contadas las ocasiones en las que se les puede ver juntos.

Ariana Grande y Dalton Gomez comenzaron su relación a inicios de este año, aunque de inicio no se dejaron ver juntos, ni habían hablado públicamente de su romance. Sin embargo, la pareja finalmente confirmó los rumores con su aparición en el videoclip de la canción benéfica Stuck With U, en la que ha hecho una colaboración con Justin Bieber y en el que aparecen ambos artistas en románticas escenas al lado de sus respectivas parejas.

Tras la tempestad llega la calma

Esta dulce etapa que atraviesa Ariana, se da en medio de una excelente momento profesional, pues además del éxito de su nuevo disco, la cantante se encuentra a la espera del estreno de su documental en Netflix y hace unos meses la veíamos protagonizar el videoclip de Rain On Me al lado de la mismísima Lady Gaga. Y es que a pesar de la pandemia y de que las presentaciones en vivo son imposibles en estos momentos, la cantante no ha dejado de trabajar y de acumular éxitos.

Sin embargo, unos meses antes, la cantante atravesó por momentos bastante complicados. Pues además de terminar su relación con Pete Davidson, con quien incluso ya se había comprometido, la cantante también enfrentó la partida del rapero Mac Miller, quien falleció en 2018, meses después de haber terminado su relación de dos años con Atiana. Según apuntan algunos medios, parece que el dolor de la artista por la pérdida de su ex abrumó a Pete y esta podría haber sido una de las claves de su separación. También, logró dar vuelta de página a un espeluznante capítulo protagonizado por uno de sus seguidores. Y es que uno de sus fanáticos más extremos, entró la casa que la cantante tiene en Los Ángeles el pasado mes de marzo con una mochila con notas dentro en las que confesaba su deseo de matar a su ídolo. El acusado, llamado Fidel Henriquez, logró entrar en la propiedad siguiendo un camión de paquetería y, tras pasar un rato rebuscando en la basura llamó a la puerta con una carta de amor para la artista en la mano. Fue detenido por allanamiento y violencia después de que escupiera a los agentes de la policía que acudieron tras el llamado de ayuda. Tanto Grande como su madre interpusieron una denuncia gracias a la cual han conseguido que esta persona tenga una orden de alejamiento hasta 2025.

