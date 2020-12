'Fue el mejor día de toda mi vida', Mía Rubín habla de su debut como cantante al lado de Erik Rubín

Con las emociones a flor de piel y con la misma ilusión con la que se preparó para esta fecha tan especial, Mía Rubín Legarreta hizo su gran debut como cantante de la mano de su papá, Erik Rubín. Fue durante un emotivo concierto realizado desde el estudio de grabación del exTimbiriche, que la jovencita dio muestra de su gran talento, sorprendiendo a su público por su extraordinaria voz y el enorme carisma que siempre la ha caracterizado. Sin duda alguna, la más emocionada por ver a su hija triunfar en el escenario ha sido Andrea Legarreta, quien desde horas antes del inicio del concierto comenzó a compartir algunos detalles de lo que sería el gran debut de su primogénita, haciendo gala de la gran unidad familiar que tanto los ha hecho famosos. Luego de una noche de música y de cientos de emociones, Mía ha abierto su corazón y ha hablado de lo importante que fue para ella esta presentación, mostrándose agradecida por el apoyo que ha recibido de sus fans y por el equipo que hizo posible este lindo instante musical.

A través de su perfil de Instagram, la joven cantante compartió una serie de fotografías en las que documentó parte del proceso que fue realizar Raíces, el concierto que marcó su debut como cantante profesional. En las imágenes, la artista de 15 años se dejó ver luciendo hermosa en un lindo vestido rojo, rodeada del cariño de su familia, entre ellas su hermana Nina, así como del talento de todo el equipo de producción y la banda de músicos que la acompañaron. Junto a las fotografías, la jovencita escribió: “19 de diciembre de 2020. Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música”, compartió emocionada.

La cantante lamentó no poder haber estado cara a cara frente a sus fans, pero se mostró conmovida al sentirse respaldada por todos ellos, por lo que no dudó en agradecerles por todo el apoyo que le han brindado desde el primer momento. “Pude sentir a cada uno de ustedes, aunque haya sido desde la distancia. Se me llena la cara de lágrimas de felicidad por todo el amor que me han dado a mí y a este hermoso proyecto. Le agradezco a todos los que fueron parte de este hermoso proyecto, tienen un lugar muy especial en mi corazón y los amo como no tienen idea. Esto fue: Raíces”, finalizó conmovida, ganándose así el aplauso de sus seguidores.

El concierto que ofrecieron Mía y Erik estuvo compuesto por los temas más reconocidos del repertorio de Erik Rubín como Muriendo Lento o Cuando Mueres por Alguien, los cuales interpretó a dueto con su hija. Además, presentaron algunos temas inéditos, así como el single debut de Mía, Te lo Dije.

Recibe el amor de su familia

Como era de esperarse, Andrea Legarreta se mostró muy emocionada y orgullosa por el gran logro de su pequeñita, por lo que no dudó en dedicarle una hermosa dedicatoria a Mía a través de sus redes sociales. “Ver a quien amas realizar un sueño ¡es el regalo más hermoso de la vida!... Más que un concierto, una colección de instantes llenos entrega, talento, complicidad, pasión, sensibilidad, preparación, ¡unión y amor! ¡Felicidades equipo! Gracias a todos los que apoyaron y echaron porras y buena vibra. ¡Bendiciones para todos! Mía y Erik ¡los amo! Son mágicos, bellos y talentosos de pies a cabeza, ¡estoy tan orgullosa! Nina Rubín, mi otro angelito lleno de talento, como siempre apoyando y llenando a la familia de dulzura y las mejores porras”, expresó la presentadora del programa Hoy junto a un video en el que mostró todo el proceso de creación de Raíces.

Por su lado, Nina también expresó el orgullo que siente por su hermana y de forma muy linda dedicó unas lindas palabras para su talentosa hermana. “¡No sabes lo orgullosa que estoy de ti! Eres grande y brillas como un sol. Me siento tan afortunada de tenerte y de apreciar tu hermoso talento, ¡este fue uno de muchos! Te amo”, finalizó la pequeña actriz.