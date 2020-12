Emocionada por el debut de su hija, Andrea Legarreta comparte algunos detalles previos al concierto de Mía y Erik

Andrea Legarreta no podría estar más emocionada en estos momentos. Y es que luego de muchos meses de preparación, su hija Mía por fin ha hecho su debut como cantante profesional. Sin embargo, la emoción de la guapa presentadora es doble, pues su hija no ha estado sola en todo este proceso artístico, pues lo ha hecho de la mano de una persona muy especial para ella, que además es todo un experto en la música y en el escenario: su padre, el cantante Erik Rubín. Como era de esperarse, la orgullosa mamá no ha podido ocultar su emoción por este evento tan importante en la vida de su familia y horas antes de la presentación ha querido compartir con sus seguidores algunos vistazos del estudio de grabación desde donde ha ocurrido toda la magia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la presentadora del programa Hoy compartió una serie de fotografías en las que se puede observar toda la escenografía y la ambientación que prepararon para esta noche especial. Como era de esperarse y al tratarse de un concierto acústico y con aires hogareños, no han podido faltar las velas, los detalles de naturaleza muerta y las luces a media intensidad, lo que sin duda le ha otorgado a todo el escenario un aire de misticismo e intimidad, muy acorde al título del concierto: Raíces. En la imágen, también es posible ver tres sillas al centro del escenario, así como unos micrófonos, además de unos monitores con los nombres de Mía y Erik.

Orgullosa del trabajo de Mía y Erik, Andrea invitó a sus seguidores que no habían comprado su acceso para el concierto virtual a hacerlo, prometiéndoles una noche llena de la música y el talento de los dos anfitriones. “Aquí las emociones están al tope”, expresó la presentadora junto al álbum fotográfico en el que ha mostrado todo el ambiente previo a la presentación de su hija, la cual marca el inicio oficial de su carrera como cantante.

VER GALERÍA

Sin duda alguna esta noche ha sido muy especial para Andrea Legarreta, quien desde que se anunció el concierto debut de su hija, no ha dejado de gritar a los cuatro vientos el gran orgullo que siente por ella y por su marido, quien ha sido el perfecto mentor para la talentosa jovencita. “¡Cuando la alegría, el orgullo y el amor se desbordan por el alma! He visto el amor, la pasión y entrega que han puesto en todos los detalles. ¡No se lo pueden perder! ¡Los amo!”, expresó Andrea en Instagram hace unas semanas, una vez que comenzó la promoción del recital de su pequeña, mostrándose de lo más emocionada por verla actuar junto a Erik.

Camino a la fama

A su corta edad, Mía Rubín Legarreta goza del reconocimiento del medio artístico. Y es que la jovencita comenzó su carrera desde muy pequeña, protagonizando obras musicales como Anita la Huerfanita. Además, poco a poco ha consolidado su imagen en la televisión con importantes personajes en algunas telenovelas. Sin embargo, en los últimos meses Mía le ha apostado todo a su faceta como cantante, conquistando a miles de fans con su voz, y contando con el respaldo de su padre, Erik Rubín, quien es todo un artista consolidado.

VER GALERÍA

De hecho, Mía y su padre llevan desde principios de este año trabajando en su lanzamiento como cantante, tal y como lo reveló el mismo intérprete en una entrevista hecha en enero pasado, dejando entrever que su pequeña estaba lista para lanzarse al escenario y mostrando ansioso por mostrar lo que estaban preparando. “No tenemos prisa en nada. Lo que sí es que ella creo que está lista. Fue una decisión de ella grabar y lo hicimos y quedó muy bien. Está lista para proponerlo allá afuera”, expresó con una sonrisa en el rostro para las cámaras del programa Hoy.