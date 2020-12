Tras su reencuentro, el esposo de Grettell Valdez responde qué es lo que más le gusta de la actriz

Luego de varios meses de permanecer separados por la distancia, Grettell Valdez y su esposo Leo Clerc se encuentran nuevamente juntos. Así lo ha hecho saber la guapa actriz a través de sus redes sociales, donde ha compartido algunos vistazos de su intimidad, dejándose ver de lo más feliz y contenta, disfrutando de la compañía de su marido y recuperando el tiempo que estuvieron separados, demostrando que su amor está más fuerte que nunca y echando por la borda todos los rumores que se generaron en torno a su relación. Ha sido en uno de esos instantes que ha compartido la actriz con sus fans, que ha quedado registrado un romántico momento de la pareja, en el que el de forma muy tierna el guapo suizo ha declarado todo su amor a Grettell, revelando las tres cosas que más ama de su esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que Grettell organizó a través de Instagram Stories con sus seguidores, que uno de sus fans la cuestionó acerca de los tres aspectos que le gustan de su persona, una pregunta que le costó un poco de trabajo contestar, por lo que no dudó en pedirle a su marido que la ayudara. “¿Tres cosas que amo de mí?, ay no sé…”, expresó la actriz al leer la pregunta de sus seguidores, por lo que de inmediato cuestionó a Leo: “¿Qué amas de mí?”, a lo que él constó sin pensar un segundo: “Tu risa, tu boca y tu luz”, una respuesta que sin duda robó algunos suspiros a la intérprete y le llenó los ojos de emoción.

En el video que compartió y en el que respondió las preguntas de sus fans, se le podía ver de lo más relajada, tomando el sol desde una terraza con vista al mar y muy bien acompañada de Leo Clerc, cumpliendo así la promesa que hace unas semanas les había hecho a sus seguidores, quienes en una dinámica parecida, la cuestionaron acerca del estatus de su relación, momento que sirvió para que Grettell dejara en claro que las cosas entre ellas y su marido se encontraban en perfectas condiciones y que todo marchaba sobre ruedas, por lo que incluso les prometió hacerles saber cuando se diera su esperado reencuentro. “Ya me están divorciando, sigo casada, todo muy bien. Como bien saben, y se los he dicho en varias ocasiones, él trabaja en México y en Suiza, la verdad es que está muy bien. Llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos…”, expresó en aquel entonces.

VER GALERÍA

Dos años de un amor a prueba de todo

Poco antes de que se diera su reencuentro, Grettell y Leo celebraron su segundo aniversario de bodas, un momento que sin duda tendrán por siempre en sus corazones y en sus recuerdos. Al ser una fecha especial, la actriz no quiso dejar pasar por alto esta conmemoración y a través de sus redes sociales le dedicó a su marido un romántico recordatorio de aquel idílico momento en el que frente al mar y con sus seres queridos como testigos, se prometieron amor eterno. “Por más risas juntos”, escribió la actriz junto a una entrañable fotografía de aquel día tan especial. Recordemos que la ceremonia se celebró en diciembre de 2018 en un espectacular sitio conocido como Casa de la Laguna, ubicada en Punta Diamante, Acapulco, y a la que ¡HOLA! tuvo acceso en exclusiva.

Entre otras cosas, los fanáticos de la protagonista de la telenovela Médicos, Línea de Vida, tendrán que acostumbrarse a las pocas apariciones que Leo tendrá en las redes sociales de la intérprete, que ha sido muy clara al explicar los firmes motivos detrás de esta medida. “No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto…”, dijo la estrella en octubre pasado, poco antes de confirmar su positivo a Covid-19, enfermedad la cual ha logrado superar.

VER GALERÍA