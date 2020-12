Reunido con sus padres, Alejandro Fernández envía un poderoso mensaje

A pesar de que para los Fernández el 2020 fue un año muy especial por los emocionantes acontecimientos que sucedieron al interior del clan, no ha dejado de ser un año de sentimientos encontrados para todos sus integrantes. Y es que como lo ha confesado el mismo Alejandro Fernández, los últimos meses también han sido un tanto duros para él, pues ha enfrentado la partida de algunos amigos cercanos, además de que ha experimentado en carne propia las consecuencias de la pandemia por el coronavirus, al tener que frenar por completo sus presentaciones en vivo. Sin embargo, es consciente de lo afortunado que es al poder pasar estas fechas tan significativas al lado de su familia, después de un año de muchas complicaciones y lleno de incertidumbre.

Así lo ha compartido ‘El Potrillo’ a través de sus redes sociales, donde se ha dejado ver en medio de un momento muy especial al lado de sus padres, don Vicente Fernández y doña Cuquita, además de su hermano. “Después de días muy difíciles y pérdidas inesperadas muy cercanas y grandes amistades, lo mejor es la unión familiar y agradecer por tener salud, que ahora ¡es lo primordial!”, expresó el guapo cantante junto a una fotografía en la que se le puede ver en compañía de sus papás y su hermano, a bordo de lo que parece ser un avión privado, posando todos abrazados y muy sonrientes.

Como era de esperarse, los fans de Alejandro han reaccionado muy emocionados ante la linda postal familiar que el intérprete compartió en su perfil de Instagram, en donde no le han dejado de llover piropos a la matriarca del clan, quien luce radiante y muy feliz al lado de sus hijos, lo mismo que don Vicente, quien luce muy bien, a pesar de que hace unos años enfrentó algunos problemas de salud.

Sin duda alguna, las fiestas de fin de año se han convertido en el momento más especial para que Alejandro vuelva a reconectar con sus raíces y con todo aquello que mueve su corazón. Y es que tras un largo periodo de confinamiento al lado de sus hijos, Alejandro pudo poner en orden algunos asuntos que incluso hicieron que su relación con algunos de sus hijos no fuera la que el esperaba y que por fortuna han quedado aclarados. Por otro lado, la Navidad también ha permitido al cantante, colaborar por primera vez a nivel artístico con sus tres hijas, pues juntos han grabado el tema Blanca Navidad, convirtiéndose en la primera canción en la que Camila, América y Valentina dan muestra de su gran talento al lado de su famoso papá.

Sus hijos, la razón para mantenerse de pie

Sin duda, los meses de cuarentena, al igual que millones de personas alrededor del mundo, fueron para Alejandro de muchas emociones encontradas y de momentos de reflexión que en ocasiones lo hicieron sentirse abrumado ante la incertidumbre que provoca la situación. Sin embargo, en una entrevista con Uforia Hangout Sessions de Univision, el cantante expuso la firme razón por la cual logró sobreponerse, asumiendo una buena actitud y sin perder la esperanza de que próximamente las cosas irán a mejor. “Hay que estar positivos viendo siempre para adelante… Todo el mundo la estamos pasando muy mal, como te digo, también me han llegado momentos súper difíciles, pero en mi casa yo soy el que tengo que estar fuerte porque si no se me vienen abajo, como fichas de dominó, todas mis criaturas, mis hijos, toda la familia. Entonces hemos estado aquí apoyándonos, hombro con hombro y unos con otros, pero es lo que tratamos de hacer, ver hacia adelante y ver al final del túnel, que viene la luz…”.

Con esta manera de pensar, el cantante puso manos a la obra para hacer de sus días los mejores, aprovechando la cuarentena para relajarse y darse un merecido descanso en contacto con la naturaleza. “Traté de aplicarme, de empezar a llevar una rutina, de despertarme temprano, de empezar a hacer ejercicio, comer bien, salirme a correr a la playa, a meditar, estar ahí con mis hijos, platicar. Todo eso me empezó a motivar muchísimo, me empezó a ayudar y yo creo que lo principal es estar bien motivados…”, señaló.