Ximena Navarrete se sincera sobre Andrea Meza, la nueva Mexicana Universal La ex Miss Universo confirmó que envió un mensaje a la originaria de Chihuahua

La experiencia de Ximena Navarrete sobre las pasarelas ha sido del todo gratificante, luego de que hace exactamente una década fuera coronada Miss Universo, poniendo así el nombre de México en alto. Tras este episodio que hoy atesora con mucho cariño, -y que le abrió las puertas a grandes oportunidades-, la ex reina de belleza no se aparta de un fiel compromiso, pues asegura que lo más importante es compartir sus consejos y aprendizajes con aquellas chicas que como ella buscan ahora conquistar sus sueños, tal es el caso de Andrea Meza, la originaria de Chihuahua, que en próximos meses contenderá por el título de la mujer más bella del mundo en el prestigiado certamen.

Tan sincera como suele ser, Ximena expresó sus opiniones sobre Andrea Meza, una mujer con varios años de trayectoria en este tipo de concursos, y gracias a los cuales ha podido trazar un camino lleno de éxitos, como recientemente ocurrió al obtener el triunfo en Mexicana Universal, lo que automáticamente la convirtió en la nueva Miss México. “Andrea, que es guapísima, la verdad es que yo tengo ya rato siguiéndola porque hay mucha gente que no sabe, pero Andrea fue también anteriormente a Miss Mundo. Y ahora ella va a Miss Universo…”, contó la también actriz durante una entrevista con el segmento llamado En Casa con Telemundo.

En ese espacio, la tapatía hizo énfasis en el gran potencial que distingue a Andrea, como una participante que tiene todo para contender en Miss Universo y representar a México de la mejor manera, sin dejar de mencionar que también ha tenido contacto con ella. “Es una niña súper guapa, muy preparada, ya tiene estas bases de saber lo que es estar en un escenario importante, en un concurso importante, entonces espero que le vaya súper bien. Por ahí le mandé un mensajito de felicitación. Era para mí la que debía de ganar, definitivamente, entonces estoy segura de que estamos súper bien representados este año y estoy segura de que le va a ir muy bien…”.

Ximena, que se distingue por ser una mujer de muchas facetas, habló de lo importante que es para ella apoyar a las nuevas generaciones de concursantes de este tipo de certámenes, pues tiene muy claro lo que se vive siendo parte de estas experiencias. “Yo intento apoyar a todas las que van a concursar, intento escribirles siempre algo antes de que vayan al concurso, aunque yo no tengo nada que ver con la preparación de las Miss México, me gusta como darles apoyo… yo sé lo que ellas sienten cuando van a ese escenario, sé la gran responsabilidad que es, y creo que poderles dar como unas palabras de aliento, saber que tienen mi apoyo, que me preguntar alguna cosa, de pronto se puede sentir como calor de hogar…”, contó.

A 10 años de ser Miss Universo

Recordemos que apenas el pasado 23 de agosto, Ximena Navarrete celebró una década desde que fue coronada Miss Universo. Por tal motivo, durante esta reciente charla, hizo algunas reflexiones al evocar este importante episodio en su vida. “Me hubiera gustado saber en ese momento, a mis 22 años, que la vida se pasa volando y es un suspiro, y me hubiera gustado tener como esa madurez con la que tal vez hoy veo otras situaciones. Fue un suspiro en el tiempo y realmente pasó muy rápido, fue un año súper feliz para mí, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de mucho orgullo de representar a México. Hubiera hecho todo igual, nada más que con la conciencia de que el tiempo vuela…”, confesó.

