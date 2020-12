Pati Chapoy responde a las críticas por la reunión de TV Azteca

Algo que ha caracterizado a Pati Chapoy como periodista es la forma directa y transparente en la que aborda la información, de hecho, en más de una ocasión ha sido la primera en desmentir rumores en torno a su faceta laboral. En lo que respecta a su vida personal las cosas no son muy distintas, pues ha sido honesta al hablar de temas delicados en su pasado. Hace unos meses se abrió por completo para recordar su dura experiencia por un problema que tuvo con Televisa. Ahora, la titular del programa Ventaneando ha querido expresar su opinión respecto a las críticas de las que fue objeto hace unos días luego de que asistiera a la reunión de fin de año TV Azteca, organizada por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

El miércoles pasado, Pati tomó sus redes sociales para compartir un vistazo de la cena navideña de la televisora del Ajusco, dejando ver a algunas de las personalidades que estuvieron presentes, entre ellas Javier Alatorre, Cynthia Rodríguez, Horacio Villalobos, así como el anfitrión, quien al igual que ella, estuvo grabando durante la velada. Ante la serie de críticas generadas por esta reunión, la periodista aprovechó el espacio en Ventaneando para responder a los comentarios y explicar lo sucedido. “Yo subí un video, me criticaron mucho, pero sí tengo que hacer varias aclaraciones”, comentó la periodista tras detallar que dicha cena es organizada anualmente tanto por Ricardo Salinas Pliego como por su hijo Benjamín Salinas Sada, para las figuras de la pantalla de TV Azteca.

“No es obligatorio, cuando nos hacen la invitación cada quién decide si va o no va en estas circunstancias, como debe ser”, continuó la periodista, al parecer refiriéndose a la situación que actualmente se vive por la pandemia de Covid-19. “Llegamos Pedro y yo con nuestro cubrebocas a la recepción, esperamos a que bajara el señor Salinas y Benjamín, los saludamos y Pedro tomó la decisión de que se retiraba a su casa”, contó la titular de Ventaneando. “Lo que pasa Pati es que hemos estado tanto tiempo guardados en la casa, yo vengo aquí, dejo el coche en la puerta vengo hago el programa y me voy”, señaló por su parte Pedro Sola tras el comentario de la periodista. “Es comprensible Pedro… No te estoy recriminando”, señaló ella.

“Simplemente estoy comentando cómo suceden estas cosas, la gran mayoría de los que estaban en esa mesa, ya pasaron por Covid, la gran mayoría”, continuó la periodista sin mencionar ningún caso en específico, sin embargo, es sabido que varios conductores de la barra de programas de Azteca han dado positivo desde en los meses que lleva la pandemia, incluso el mismo Salinas Pliego dio positivo el pasado mes de octubre. “Bueno, en el momento de la cena qué haces, pues te quitas el cubrebocas y cenas, y mientras tanto yo tuve la enorme oportunidad de platicar con Manuel López Martín, con Javier Alatorre, con Cynthia”, contó la periodista, quien aprovechó para hablar de las novedades sobre la vida personal de la ex académica.

Ricardo Salinas Pliego y las redes sociales

“También tomé este video donde Ricardo nos está haciendo la competencia”, dijo en tono de broma, al señalar que, como ella, estuvo haciendo un reporte informativo de lo ocurrido en la reunión. Los conductores destacaron el entusiasmo que recientemente ha mostrado el empresario con relación en redes sociales, a lo que Pati comentó que de hecho, fue uno de los motivos por los que decidió tomar y compartir el video de la cena. “Precisamente por eso lo hice, porque hay muchas personas que dudan de que él realmente use las redes, sí las usa, por supuesto que las usa”, expresó. Por su parte, el empresario compartió en su cuenta de Twitter algunas fotos de la reunión, y retomó las publicaciones de algunas celebridades de su televisora.

