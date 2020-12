Divertida, Ariadne Díaz cuenta que Diego se quiere casar con la hija de su amiga ¡y ya hasta pidió su mano!

En casa de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas no existen los días aburridos gracias a su hijo Diego. El pequeño, que el pasado mes de mayo celebró su cumpleaños número cuatro, es el niño más travieso y encantador, y sus papás no dudan en compartir con sus seguidores algunos divertidos momenos junto a él. Hace un par de días, la actriz compartió en sus Instagram Stories algunos videos en los que reveló que su nene, pese a su corta edad, tenía una firma idea en la cabeza: ¡casarse! "Estoy muy preocupada con esta situación que acaba de suceder. Desde la mañana amaneció diciendo que se quería casar con Julieta. ¿Ya hablaste con tu tío Mike? Tienes que pedirle su mano, tienes que decirle, con tu tía Yoya, y antes que nada, ¿ya le preguntaste a ella?", comentó entre risas la estrella de telenovelas al referirse a una de las hijas de sus amigos Mike Biago y Gloria Sierra. "Qué tal yo ya oliendo a suegra". Ariadne también bromeó sobre el hecho de que, ante la dertminación de su hijo en casarse, incluso su boda prodría celebrarse antes que la de ella y Marcus, pues desde su compromiso en agosto de 2018 no se ha podido definir una fecha para la ceremonia. Muy atento a los consejos de su mamá, Diego recurrió a los padres de la pequeña para pedirles permiso, ¿qué le dijeron? Haz click en el video para enterarte del desenlace de esta simpática historia.

