Emma Corrin, la Diana de The Crown, entiende por qué piden que se aclare que la serie es ficción Después de la petición de varias personas -la cual no ha sido aceptada por Netflix-, la actriz ha dado la razón a quienes lo solicitan

Ninguna temporada de The Crown había dado tanto de qué hablar como la cuarta, que a poco más de un mes de su estreno, sigue en el ojo del huracán. La aparición de la Princesa Diana ha removido emociones, y muchos han alzado la voz en contra de la interpretación que se ha dado de la realidad en este trabajo de ficción. Si se dice que la Familia Real se encuentra molesta por lo que se ha visto en las pantallas, y varias personas involucradas en algunas de las tramas han dejado claro que la realidad no sucedió como se ve ahí, ha sido el secretario de cultura del gobierno británico quien ha pedido que se establezca al inicio de cada episodio que se trata de un trabajo de ficción. Ante esto, Emma Corrin, quien da vida a la Princesa Diana, se ha mostrado comprensiva ante la petición que Netflix no ha aceptado hasta el momento.

“Es muy claramente una versión dramatizada de eventos. Es una ficción en la misma manera en la que la gente no se equivoca (pensando) que Succesion es lo que en verdad pasó con los Murdochs”, comenzó explicando en el podcast The Big Ticket, de iHeart Radio, “También entiendo (que la petición) viene de un lugar de sensibilidad y protección a la Familia Real y Diana”. En estas declaraciones, Emma reafirma lo que dijo hace algunas semanas, cuando se le cuestionó sobre las críticas del público.

En el show de Tamron Hall dijo: “Es difícil. Creo que para todos, en The Crown, siempre tratamos y recordamos a todos que estamos en una serie que es de ficción. Obviamente tiene sus raíces en la realidad y en hechos, pero los guiones de Peter Morgan son producto de la ficción”. En aquella ocasión, admitió entender la inconformidad: “Entiendo por qué la gente se enojaría, porque esto es historia. Y con Diana, todavía está (todo) muy fresco”. La joven actriz dijo que al igual que la mayoría del elenco, prefiere no enfocarse en eso, pues ellos tienen claro que se trata de un trabajo de ficción -algo que a decir de las redes sociales, no es muy entendido por todos los televidentes-.

Mientras que Emma se ha mostrado muy comprensiva ante lo sucedido, Josh O’Connor, quien da vida al Príncipe Carlos, no ha reaccionado de la misma manera. “Estamos un poco decepcionados de nuestro secretario de cultura, quien tiene el trabajo de impulsar la cultura. En mi opinión, es bastante indignante que salga y diga lo que dijo. Particularmente en estos momentos cuando él sabe que las artes están luchando y que estamos en nuestras rodillas, pienso que es un poco un golpe bajo”, comentó en el podcast de LA Times, The Envelope, “Mi opinión personal es que la audiencia entiende. Tienes que demostrarles respeto y entender que ellos son suficientemente inteligentes para verlo como lo que es, que es pura ficción”.

¿Qué es lo que pide el secretario de cultura?

La solicitud del secretario es que al igual que pasa en la BBC y en ITV, al inicio de cada episodio se establezca que se trata de un trabajo de ficción basado en hechos reales. Se ha llegado a decir que es importante que no solamente esté escrito sino también se pueda oír para que no haya ningún televidente que no se entere de la situación. Hasta el momento, se dice que Netflix no tiene ningún plan de hacer esto ni le ve el propósito. A pesar de esta respuesta, lo que se ve en la reacción de los usuarios de redes sociales es que no queda muy claro el que se trata de un trabajo de ficción e incluso en oficinas como las de Clarence House, se han tenido que tomar medidas para restringir los ataques aque algunos miembros de la Familia Real están recibiendo.

