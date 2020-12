Lupita Jones hace un balance de su año y asegura: 'Creo en lo que hago... Lo reconozcan o no'

Sincera y transparente, Lupita Jones ha querido hacer un balance sobre lo vivido durante este año que está por concluir, reconociendo que no ha sido fácil para nadie y tampoco para ella. La ex Miss Universo se vio envuelta hace poco en una polémica por un enérgica reacción que tuvo ante unas declaraciones dede una ex reina de belleza. Sin embargo, tras haber ofrecido una sincera disculpa, ha podido dar vuelta a la página para concentrarse en los aprendizajes de esta y otras experiencias, así como enfocarse en sus nuevos proyectos. "Este 2020 yo creo que está cerrando para todos con mucho aprendizaje, con mucho crecimiento, con muchas enseñanzas, ha sido un año muy difícil para todos en todos los aspectos", comentó ante las cámaras de ¡HOLA! TV en una sincera entrevista para La Hora ¡HOLA!. La también empresaria está emocionada por el próximo lanzamiento de su plataforma en Estados Unidos Nuestra Latinoamericana Universal de la mano de Osmel Sousa, con la cual reafirma una vez más su confianza en los alcances positivos de su trabajo. "Creo en mi proyecto, creo en lo que hago, tengo la certeza de que lo que yo hago les genera un cambio muy positivo en las chavas, lo reconozcan o no", expresó Lupita con gran seguridad. "Hay quienes lo han sabido valorar, apreciar y aprovechar muy bien, y siempre me voy a sentir muy orgullosa de todas ellas… Eso me llena de energía y de fuerza y de confianza en seguir adelante", aseguró quien ha sido mentora de reconocidas reinas de belleza. A su vez, compartió que, tras la sensible partida de su padre hace unos meses, tiene planeado pasar en su natal Mexicali las fiestas decembrinas. "Van a ser fechas muy duras para la familia porque no está mi papá y serán las primeras fiestas que pasamos sin él y seguramente lo vamos a extrañar mucho y por eso tenemos que estar juntos", admitió. Entérate de todo lo que dijo en esta entrevista haciendo click en el video.

