Por primera vez, Evaluna Montaner comparte que tuvo Covid-19: 'Fue muy desagradable'

Tan cerca y tan lejos el uno del otro, así pasaron unos días Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, luego de que la cantante se enterara, a lo largo de esta cuarentena, que había dado positivo a Covid-19. En una charla de lo más personal, el matrimonio se sinceró con sus fanáticos para revelar cómo hicieron frente a esta situación, la cual los sorprendió tras haberse reencontrado, pues como pudimos saber semanas atrás, el intérprete de Bebé tuvo que viajar por varios días, lo que significó su primera separación desde que se casaron, por lo que esperó ansioso el momento de poder reunirse con su esposa. Sin embargo, todo se complicó debido a la situación de salud por la que atravesó la hija de Ricardo Montaner, quien por fortuna se pudo recuperar sin ningún contratiempo, pues además asegura que sus síntomas fueron leves.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En un instante de intimidad y cercanía, la pareja se dispuso a relatar a través de su podcast llamado El Rincón de la Tribu, cómo fueron esos días, en que además el confinamiento les permitió redescubrirse de otra manera. “Fue un año entero que estuvimos encerraditos, cuidándonos de que no nos diera el Covid, pero les tenemos que contar porque este es el momento…”, reveló Camilo en un instante de este espacio, lo que dio pie a que Evaluna tomara la palabra. “Me dio Covid el mes pasado aquí en Colombia. Me duró dos días lo del olfato, no tener olfato ni gusto, eso sí fue muy desagradable. Estaba a punto de subirme fiebre un día pero no dejé que me subiera…”, explicó.

A lo largo de la charla, Camilo habló de lo complicado que fue para él hacer frente a esta situación, pues reconoce que el contacto físico siempre ha sido primordial entre él y su esposa. “Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días, y para mí era sumamente importante ese momento cuando yo regreso a ti y por fin descanso contigo, como que a mí se me caen las cargas cuando estoy contigo y no tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte y descansar… hasta que me di cuenta cuando llegué aquí, fue justo antes de los Grammy…”, dijo.

VER GALERÍA

Del mismo modo, Evaluna compartió lo duro que fue para ella superar esa circunstancia, pues admite que incluso estando en la misma casa, cada uno tomando sus debidas precauciones, resultó difícil, pues para ella el contacto físico también es importante, aunque idearon algunas estrategias para remediarlo, como saludarse con uno de sus pies. “La verdad, a mí me pareció bastante feo ese momento… para mí es muy importante por lo menos un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste una semana aquí en el departamento conmigo, con Covid, y siento que era más difícil eso que estar lejos… literal fue nuestra primera vez estando juntos sin poder estar juntos”, agregó ella.

Un matrimonio más unido

A casi un año de celebrar su primer aniversario de bodas, Camilo y Evaluna agradecen, en parte, a la oportunidad que esta cuarentena les brindó para valorarse de una manera extraordinaria, reafirmando así el gran compromiso que los mantiene unidos. “Me di cuenta que en la cuarentena pasó que muchas relaciones o se volvían muchísimo más fuertes o se derrumbaban. Yo como que todos los días me emocionaba pensar que iba a estar otro día más contigo en la casita, trabajando o viendo pelis o encerraditos… Me gusta que la nuestra empezó así con algo tan difícil (la cuarentena), siento como que la fortaleza que ahora tenemos como matrimonio es otra completamente diferente. Ya llevamos casi un año de casados…”, añadió.

VER GALERÍA