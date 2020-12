A punto de convertirse en mamá, Fernanda Castillo recibe una linda dedicatoria de Angelique Boyer

Cada vez falta menos para que Fernanda Castillo y Erik Hayser debuten juntos en la paternidad, momento que los tiene muy ilusionados. Tras varios años de relación, la pareja decidió dar un importante paso en su historia de amor y ahora están por darle la bienvenida su bebé, de quién se acaba de revelar se llamará Liam. En esta dulce espera, la actriz ha contado con todo el apoyo de sus seres queridos, entre los que ha destacado su gran amiga Angelique Boyer. A ambas estrellas de televisión las une un fuerte lazo de cariño y complicidad, que ahora en esta etapa que vive la protagonista de Dulce familia se ha reafirmado. Con la cuenta regresiva en curso, la futura mamá ha querido dedicarle unas lindas palabras de agradecimiento a su también colega, quién no ha permanecido indiferente y le ha devuelto el gesto.

Fernanda tomó su cuenta de Instagram para compartir una nostálgica postal junto a Angelique, con quién mantiene una amistad de casi una década. En la imagen, que indicó fue tomada en mayo de 2016, se ve a ambas actrices posando muy sonrientes ante la cámara, mientras la intérprete de origen francés la abraza cariñosamente. Junto a esta foto, la estrella de Enemigo Íntimo colocó un sentido mensaje de agradecimiento a su amiga, dejando ver que ha sido un apoyo incondicional en el dulce camino hacia la maternidad en el que se encuentra. "Gracias Angelique Boyer por estar en este proceso tan maravilloso, ¡te adoro!", escribió de manera efusiva en esta espontánea dedicatoria.

Estas sinceras palabras no pasaron desapercibidas ante los ojos de Angelique, pues poco después retomó la publicación en sus propias Instagram Stories junto a un mensaje igualmente emotivo. “¡Gracias a ti por regalarnos esta emoción!”, escribió la protagonista de Imperio de Mentiras. “¡Lo que está por venir me emociona demasiado!¡Tu felicidad es nuestra!”, agregó actriz en su publicación. Esta no es la primera vez que estas guapas intérprete intercambian cariñosas palabras pues hace unos meses Boyer publicó una foto junto a su amiga y los respectivos galanes de ambas, Sebastián Rulli y Erik Hayser, dedicándose justamente a ella. “Un súper #tbt dedicado a @fernandacga que últimamente nos llena de alegrías”, escribió la actriz haciendo referencia su embarazo. “Celebro este año recordando todos estos buenos momentos. Bien acompañadas y a veces solas. En la locura del ritmo de nuestras vidas, especialmente aquellos años. Te adoro Fernanda Castillo y todos los que acompañan estos recuerdos”, agregó en su mensaje.

Conmovida, Fernanda respondió aquella publicación también de forma sincera, y reveló además algo que no muchos conocían sobre su amistad y es el hecho de que hace tiempo vivieron juntas casa. “¡Me emocioné tanto! Te extraño y extraño ser roomies, viajar y reírnos solo porque hace bien al alma. Qué bonito tener esto en nuestro pasado y todo un futuro que construir... Te adoro”, escribió la futura mamá, quien en 2015, durante un encuentro con la prensa, contó cómo era la convivencia con su colega y amiga: “Seguimos viviendo juntas, nos vemos poco porque las dos estamos viajando o trabajando, pero Angelique es una de las bendiciones más grandes de mi vida y la verdad es que somos muy felices las dos de contar la una con la otra, no hay más regla en esa casa más que, ‘yo te respeto, tú me respetas, yo te quiero y te cuido’”, relató entonces ante las cámaras de Suelta la Sopa.

Una madrina de lujo

La amistad entre estas dos actrices es tan fuerte, que incluso se ha hablado de la posibilidad de que la intérprete de origen francés sea madrina del bebé de su amiga. Hace unos días, Angelique fue cuestionada al respecto y confesó que en caso de que la consideraran para tan importante papel, ella aceptaría encantada, aunque reconoció que su amiga tiene varias opciones. “¡Me fascinaría! Pero ¿sabes qué?, ella tiene a sus hermanos, entonces, creo que primero les corresponderá a ellos”, explicó en un encuentro con la prensa, reconociendo que, en cualquiera de los escenarios, ella siempre tendrá este puesto, aunque sea de manera simbólica. “Sabe que yo siempre seré madrina de todos sus hijos”, comentó divertida.

