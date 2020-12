Vadhir Derbez revela si existe rivalidad con José Eduardo por sus respectivos canales de videos

Aunque la mayoría de los integrantes del clan Derbez se han dado a conocer gracias a su talento como actores, cada uno de se ha ido diversificando y explorando otros terrenos profesionales, desde la música, hasta los negocios, y en el caso de Vadhir y José Eduardo, también en el ámbito de las redes sociales y los videoblogs, plataformas en las que ambos hermanos han tenido mucho éxito cada uno por su lado. Y aunque pudieran considerarse uno al otro como competencia directa, lo cierto es que los dos han logrado conquistar el corazón de sus fans con sus contenidos y han tenido muy buen recibimiento de parte de sus fans. De hecho, ha sido el mismo Vadhir quien se ha referido al tema de una forma muy casual y sincera, refrendando el cariño que le tiene a su hermano menor y el gusto que le da que, al igual que a él, le esté yendo muy bien con sus videos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Sincero como suele ser, Vadhir Derbez habló de cómo él y su hermano se apoyan mutuamente en cada uno de sus proyectos, sin dejar espacio a la rivalidad, pues incluso, en más de una ocasión, se les ha visto colaborando en sus respectivos canales, mostrando la unidad que siempre los ha caracterizado. “Nos apoyamos muchísimo, a los dos nos encanta crear, a los dos nos encanta hacer reír a la gente, también tenemos contenidos diferentes, hay cosas que serán similares, pero para nada lo tomamos como competencia”, dijo el actor durante un reciente encuentro con medios de comunicacion como Suelta la Sopa, descartando que entre él y José Eduardo exista una competencia por acaparar seguidores o audiencia.

De hecho, el joven cantante admitió que le encanta ser parte de los proyectos de todos los miembros de su familia, por lo que siempre está dispuesto a apoyarlos en lo que ellos requieran, pues siempre han crecido con la idea de que todos son un equipo. “Al contrario, yo creo que ya en vez de querer cada quien sobresalir por su lado, mínimo yo ya entendí desde hace mucho tiempo que todos en familia somos un equipo, que cada quien es (mu bueno) en lo que hace y todos son muy talentosos, y creo que vamos avanzando poco a poco como familia y cumpliendo nuestros sueños”, expresó Vadhir, resaltando la unidad de su clan.

Finalmente, Vadhir dio muestra del gran sentido del humor que han heredado de su padre y de una forma muy espontánea respondió a quien lo cuestionó sobre si era verdad que José Eduardo se había comprado un féretro que ocupó para uno de sus videos, sorprendiendo a todos con su respuesta. “Mi hermano es un raro de lo peor y lo amo así, pero sí, tiene un ataúd para crear contenido y dice: ‘pues mínimo ya me lo compré por si algo pasa’”, señaló el artista de 29 años entre risas.

Su opinión ante las críticas y comentarios negativos

Aunque Vadhir Derbez inició su carrera desde muy pequeño y prácticamente ha crecido frente a las cámaras, hasta la fecha no se ha acostumbrado a que la gente en ocasiones hable mal de su trabajo, sin siquiera conocerlo. Sin embargo, poco a poco ha ido aprendiendo a hacer oídos sordos a los comentarios que no le aportan y a enfocarse en todo lo positivo. “Me da impotencia porque no te puedes sentar a contestarle a todo mundo ni puedes esperar que todos conozcan sobre ti. No me molesta que no conozcan, pero sí me molesta que la gente se atreva a opinar sin saber”, confesó en una entrevista con Las Estrellas en septiembre del año pasado, en la que aseguró que, aunque trata de no dejarse llevar por lo que dicen sus detractores, de vez en cuando sí le afectan. “La gente dice esos comentarios y digo ‘no tengo por qué sentarme a explicarle a Juanito Pérez no, fíjate que no’, porque entonces vienen 50 más detrás de él, que no saben y dices no estoy para explicar. Pero sí pega de repente”, reconoció entonces.