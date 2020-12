'Me siento muy afortunada de ser tu equipo', Michelle Renaud a Danilo Carrera ante los rumores de su rompimiento

Sin duda alguna, Michelle Renaud y Danilo Carrera son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Desde que protagonizaron su primer romance ficticio en una telenovela, muchos de sus fans soñaban con verlos juntos en la vida real, sin imaginar que el destino uniría sus caminos algunos años más adelante. Y aunque se han convertido en uno de los noviazgos favoritos de las redes sociales, la pareja no se ha librado de estar en medio de rumores y especulaciones que apuntan a que su relación ha terminado y que incluso se han separado, sobre todo después de haber pasado tanto tiempo juntos por las grabaciones de la telenovela Quererlo Todo, de la cual ambos son protagonistas. Si bien, algunos medios de comunicación han hecho eco de esta información, lo cierto es que el amor de Michelle y Danilo está más fuerte que nunca, y se han encargado de dejarlo en claro recientemente con sus románticas publicaciones en redes sociales, confirmando así que su relación va viento en popa.

Ajena a los rumores y a la polémica en la que se ha visto involucrada debido a las especulaciones en torno a su noviazgo, Michelle lanzó un cariñoso mensaje a su novio Danilo, en el que además de dejar en claro que está más enamorada que nunca, habló de lo feliz que la hace el poder compartir su vida al lado del guapo ecuatoriano. “Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta la versión más original de mí misma con todo lo que conlleva , que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad ,amistad y empatía”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram, donde también ha compartido una fotografía en la que se le puede ver junto a Carrera, posando de lo más enamorados.

Michelle culminó su mensaje refrendado el amor que tiene por Danilo, no sin antes destacar todo lo que le gusta del ecuatoriano y lo afortunada que es al tenerlo a su lado. “Tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Te amo @danilocarrerah. Gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y ¡la pastichi! Me siento muy afortunada de ser tu equipo”, expresó la también presentadora, revelando que en ese momento se encontraba en su momento más cursi.

Como era de esperarse, Danilo no pudo resistirse a las románticas palabras escritas por su hermosa novia y de inmediato le contestó con un hermoso mensaje en el que dejó en claro su amor por la actriz, así como por el pequeño Marcelo, hijo que Michelle tuvo con Josué Alvarado, su exesposo. “¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”, escribió el actor como respuesta al post de su pareja.

¿Un hermanito para Marcelo?

Si bien, Danilo Carrera ha demostrado tener grandes cualidades como papá, pues mantiene una linda y cercana relación con el hijo de Michelle Renaud, el actor no descarta darle un hermanito al pequeño Marcelo. Sin embargo, eso es algo que aún no está entre los planes próximos de la pareja, y menos cuando se encuentran a la mitad de las grabaciones de una telenovela y en medio de una pandemia, por lo que el plan de traer a un nuevo miembro a la familia podría tomarles un tiempo.

El actor recientemente se pronunció sobre la paternidad, dejando en claro que es algo que le gustaría experimentar al lado de Michelle. “Pues sí, por qué no, nunca se sabe, pero siempre se está abierto a las posibilidades (de tener un hijo)”, comentó el artista de 31 años en agosto pasado, durante una entrevista con el programa Despierta América. Danilo aprovechó la ocasión para expresar el gran cariño que le guarda al hijo de su pareja, con quien lleva ya un largo tiempo conviviendo, incluso desde antes de que fueran pareja, pues en otros momentos ha contado que la actriz solía llevarlo al trabajo algunas veces cuando grababan Hijas de la luna. “Marcelo que es un niño mágico, increíble, que siempre nos dio estructura, que siempre nos ayudó a estar conscientes de que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos para él y para nosotros”, aseguró.