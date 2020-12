A medio año de haber perdido la pierna izquierda, Daniella Álvarez se pone de pie gracias a su nueva prótesis

Luego de haber perdido la pierna izquierda y de haber recibido un diagnóstico no esperado respecto a su pierna derecha, Daniella Álvarez no pierde la sonrisa de su rostro ni la actitud positiva con la que ha enfrentado su complicado proceso. Y menos cuando se trata de una muy buena noticia. Y es que la hermosa colombiana, por fin ha recibido su prótesis, un momento que esperaba desde hace algunos meses y que tras varias semanas de permanecer en recuperación y su posterior rehabilitación, se ha hecho realidad.

Así lo reveló Daniella a través de sus redes sociales, donde se ha dejado ver de lo más y feliz, posando de pie como tanto lo soñó a lo largo de estos meses, y emocionada por compartir con sus seguidores, que se han mantenido al tanto de su salud y su proceso, esta buena nueva. "¡Por fin tengo mi prótesis! Qué momento más bonito poder compartirla con ustedes. Ha sido un proceso muy duro, pero con amor, fe y voluntad todo es posible. Gracias papá Dios… y a todo el equipo qué hay detrás de cada uno de mis logros ¡celebrando conmigo!”, escribió la exreina de belleza en su perfil de Instagram, en donde se ha dejado ver muy contenta y posando de lo más guapa.

En otra publicación, Daniella compartió algunas postales del día en el que por primera vez se puso de pie con ayuda de su prótesis, muy bien acompañada de su hermano Ricky Álvarez y su madre, la señora Zandra Vásquez, quienes han sido parte del complicado proceso que la hermosa Miss Colombia 2011 ha enfrentado en el último año. “¡El día en que conocí mi prótesis y me volví a levantar! Me sentía súper alta y es que de mayo a junio estuve en la camilla de un hospital, de junio a octubre pude sentarme en silla de ruedas y andar en muletas, hasta ahora por fin vuelvo a ponerme de pie. Gracias Dios, eres grande”, escribió junto a un álbum de fotografías en las que se le puede ver primero sentada en su silla de ruedas, lista para ponerse de pie y después posando de lo más sonriente y feliz sobre su prótesis.

Un nuevo reto que vencer

Seis meses después de haber enfrentado la pérdida de su pierna, Daniella ha recibido una noticia que si bien, no ha sido del todo buena, no ha mermado en su ánimo, pues si por algo se ha convertido en todo un ejemplo, es por la buena actitud que ha tomado frente a la vida a pesar de las adversidades. Es así que la guapa presentadora ha recibido un nuevo diagnóstico acerca de su pierna derecha, la cual resultó afectada por el mismo padecimiento que la llevó a perder la izquierda, solo que en menor grado. “El doctor Guevara me dijo luego de entregarle los exámenes: ‘bueno Daniella, yo quería que llegara este momento para decirte qué expectativas podíamos seguir teniendo de tu pie, y quiero contarte que como yo me lo esperaba, tus nervios de la tibia y peroné se dañaron completamente. La isquemia los afecto en su máxima expresión y muy difícilmente podrás volver a mover tu pie’”, reveló la también presentadora.

A pesar de que las cosas no han salido como ella esperaba, Daniella no pierde la esperanza y se ha mantenido fuerte y positiva ante su diagnóstico, pues entiende que no todo está perdido y que de una u otra forma podrá hacer su vida con normalidad. “Yo también creía y tenía esperanzas de que mi pie pudiera recuperar mucho. De hecho, esperaba un 80 por ciento de mi recuperación, pero estoy absolutamente segura y acepto la voluntad de Dios y tal vez, me la pone un poquito más difícil para demostrarle al mundo que sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr, sé que voy a volver a trotar, sé que voy a volver a bailar”, expresó convencida.

