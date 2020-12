Las duras acusaciones de FKA Twigs y Sia contra Shia LaBeouf

A pesar del gran talento por el que Shia LaBeouf ha sido reconocido a lo lago de su trayectoria, el nombre del actor ha estado relacionado a una larga lista de denuncias y eventos problemáticos con las autoridades, derivados de los problemas de personalidad y adicciones que padece. Por si eso fuera poco, el pasado viernes, la cantante británica Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida como FKA Twigs, denunció al artista ante una corte de Los Ángeles por los diferentes abusos de índole sexual, físico y emocional, que el actor habría infringido en su contra durante la breve relación que mantuvieron en 2019. Tras hacerse pública la demanda de Twigs, la cantante Sia también ha alzado la voz en contra del protagonista de Transformers y ha denunciado que también fue víctima de las actitudes tóxicas del actor, revelando así que mantuvo una relación con LaBeouf y mostrando todo su apoyo a la cantante.

La denuncia hecha por FKA Twigs gira en torno a los hechos ocurridos en febrero de 2019, durante el Día de San Valentín. En aquella ocasión, la entonces pareja había decidido hacer un viaje a una zona desértica de California, sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba y Shia mostró su lado más violento, llegando al punto de intentar ahorcarla mientras ella dormía. Al finalizar el viaje y mientras volvían a casa en carretera, la cantante detalló que el comportamiento explosivo de Shia no cesó, y que incluso manejaba de manera imprudente, amenazándola con provocar un accidente si ella no le refrendaba su amor. Twigs encontró la oportunidad perfecta para alejarse de él durante una parada que hicieron en una estación de gasolina, pero LaBeouf no se lo permitió y los ataques de su parte continuaron, pues la jaloneó, la empujó contra el auto y la obligó a subir nuevamente.

De acuerdo con FKA Twigs, ha querido hacer la denuncia para crear consciencia en todas las mujeres sobre lo peligroso que es estar en medio de una relación tóxica, una situación que no debería normalizarse y en la que nadie debería verse envuelta. “(Quiero) generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”, comentó la actriz en entrevista con el New York Times.

A estas denuncias también se ha unido la cantante Sia, quien a través de Twitter le mostró su apoyo a FKA Twigs y lanzó una severa advertencia en contra de Shia LaBeouf, detallando algunas de las actitudes negativas de las que fue víctima durante la relación que mantuvo con el actor. “Yo también he sido lastimada emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, quien me engañó (para tener) una relación adúltera cuando decía que era soltero. Creo que está muy enfermo y siento compasión por él y por sus víctimas”, dijo la actriz para después agregar: “Solo debes saber esto, si te amas a ti misma, mantente a salvo, mantente alejada de él", finalizó. Cabe destacar que ambos artistas trabajaron juntos en el videoclip de la canción Elastic Heart, del que Shia fue el protagonista al lado de Maddie Ziegler, la joven bailarina que se ha vuelto recurrente en los trabajos de Sia.

La respuesta del actor ante las denuncias

Si bien, Shia Labeuof no aceptó la responsabilidad por los actos que se detallan en la denuncia de su exnovia, sí admitió tener problemas de adicciones y de personalidad, por lo que se disculpó con sus víctimas y recnoció estar haciéndose cargo de sus asuntos, aunque sin lograr una mejora hasta el momento. “No estoy en posición alguna para decirle a alguien cómo mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y estoy apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”, dijo el artista de 34 años al New York Times.

