Tania Ruiz habla de las secuelas del Covid-19: 'Ojalá y pronto ya me recupere al cien'

De muy buenos ánimos, Tania Ruiz ha logrado salir adelante a lo largo de estos meses, luego de que a principios de agosto diera positivo a Covid-19. Y aunque ha pasado ya un tiempo desde aquel diagnóstico, -tras un periodo de favorable recuperación-, reconoce que todavía hay algunas secuelas de la enfermedad, por lo que algunas actividades de su rutina personal se han visto modificadas. Tan sincera como suele ser con sus fanáticos, la modelo dio detalle de cómo se encuentra en este momento, en el que se ha dejado ver muy optimista y preparada para el día en que pueda retomar de lleno el ritmo al que está acostumbrada, pues si hay algo que más le apasiona es hacer ejercicio, el cual tuvo que suspender por la situación de salud que atravesó.

Sin más rodeos, Tania tomó sus redes sociales para presumir a sus fans un outfit deportivo que pretende usar próximamente, y fue durante la grabación de uno de esos clips que explicó el mayor motivo por el cual ha hecho una pausa temporal en sus acostumbradas rutinas, gracias a las cuales mantiene un impresionante físico. “He querido ponérmelo para hacer ejercicio y qué creen, llevo cuatro meses desde que me dio Covid que no he podio regresar a hacer ejercicio…”, se escucha decir en una de las grabaciones. “Si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo. No sé a quién más le pase lo mismo…”, dijo la originaria de San Luis Potosí, que sigue muy activa en sus redes sociales, espacio en el que disfruta poner al tanto a sus más de 400 mil seguidores.

Eso sí, Tania no pierde las esperanzas de que muy pronto pasará la página de este complicado episodio, el cual la mantuvo alejada de sus seres queridos por unos días y con quienes finalmente se reencontró, especialmente con su hija. Así mismo, hizo evidente la buena actitud con la que asume esta circunstancia, en espera de poder seguir dando gratas sorpresas con sus llamativos looks. “Ojalá y pronto ya me recupere al cien y los pueda estrenar para enseñárselos cómo se ven puestos…”, dijo sobre la prenda conformada por unos leggins de licra con textura en gris, así como un top del mismo tono.

La curiosidad de sus seguidores

Lo cierto es que las palabras de Tania llamaron la atención de varios de los usuarios, quienes no pierden detalle de los comentarios y publicaciones que la modelo suele hacer sobre los diversos acontecimientos en su vida. Por tal motivo, respondió a la interrogante de una seguidora, quien se mostró sorprendida tras escucharla decir que por el momento no podía realizar ejercicio. “No aguanto más de 10 a 15 minutos. Me agoto y no puedo”, escribió la también empresaria, que por aquellos días en que confirmó su diagnóstico tuvo que permanecer aislada, mientras su pequeña Carlota pasó unos días en casa de sus abuelos maternos en San Luis Potosí.

En su momento, Tania también habló de la serie de síntomas que la aquejó, por lo que tuvo que permanecer siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico. “Bueno fuera, que me tocara asintomático, me he sentido fatal… pero todo el día estoy mareada… Al principio nunca pensé que fuera Covid, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma”, dijo en entrevista con el diario mexicano Reforma a finales de agosto, espacio en el que confesó que además tuvo algunos dolores. “En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima… Como si no estuviera presente, así me siento…”, reveló.

