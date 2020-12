'Fue un proceso doloroso', Regina Blandón habla por primera vez de su divorcio

En 2017, Regina Blandón y Roberto Flores tomaron por sorpresa a sus fans al revelar que habían decidido unir sus vidas en matrimonio, luego de tres años de noviazgo. Sin embargo, apenas 10 meses después de su boda, la pareja volvió a sorprender a sus seguidores al revelar una crisis matrimonial, por la que incluso decidieron separarse. En aquel momento, ambos decidieron guardarse los detalles y razones que los llevaron a tomar esta difícil decisión, por lo que desde entonces se habían mantenido muy reservados al respecto. Sin embargo, una vez que se han calmado las aguas, y a dos años de distancia de aquel episodio, ha sido la actriz quien ha roto el silencio y como nunca ha hablado sobre su proceso de separación y posterior divorcio.

Fue durante una charla que sostuvo con la presentadora y cantante Karla Díaz, para el programa de Youtube Pinky Promise, que Regina abrió su corazón y habló con la sinceridad que la caracteriza acerca de este duro episodio en su vida, en el que reconoció que la falta de comunicación fue uno de los factores determinantes para que decidieran poner fin a su matrimonio. “Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho. Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar que estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por ching*** al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprender”, reconoció la actriz.

La actriz también destacó que debido a esos problemas de comunicación, nunca pudieron decirse abiertamente lo que cada uno esperaba del otro y de su matrimonio, lo que dio pie a algunos malentendidos que terminaron por desgastar la relación. "Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro", aseguró la actriz.

Fue entonces que Regina y Roberto decidieron poner fin a su matrimonio, no sin antes poner en claro todo aquello que no funcionó en su momento y agradeciendo uno al otro por todo lo que descubrieron a través de esta experiencia. "Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero", compartió.

La decisión correcta

A pesar de que se habló mucho acerca de su divorcio y del revuelo que causaron por lo rápido que se dio su separación, Regina y Roberto se mantuvieron firmes en su decisión, haciendo oídos sordos a las críticas de la gente y centrándose en lo que era lo mejor para ellos y su relación. Fue así que se dieron cuenta de que la decisión de continuar por caminos separados era la correcta y lo más benéfico para ambos de forma personal. “Todo mundo nos decía '¿Y por qué no lucharon?', 'fue muy poco tiempo'. Creo que esas cosas que te dice la gente de afuera que no sabe lo que hay adentro; creo que fue muy de valientes de los dos decir esto no es y no es y por qué seguir con algo en donde no estás cómodo o no te ves mucho más adelante o donde ya se rompió algo que ya no puedes recuperar. Creo que fue en el momento correcto y en el lugar correcto”, putualizó.

