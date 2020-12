Así fue el reencuentro de Marcus Ornellas con su hijo Diego, luego de su 'luna de miel' con Ariadne Díaz

Hace unas semanas, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas hicieron maletas y emprendieron un romántico viaje de pareja. Si bien, no revelaron el destino exacto en el que vacacionaron, a través de sus redes sociales se encargaron de compartir algunos detalles de su gélida travesía, pues eligieron un destino de nieve. Como era de esperarse, al tratarse de una ‘luna de miel’, el tierno Diego, hijo de la pareja, tuvo que quedarse en casa, mientras sus papás disfrutaban de un tiempo juntos y lejos de la rutina diaria, sobre todo después de los meses tan complicados que han afrontado como familia, pues Ariadne fue diagnosticada con Covid-19 hace tiempo y también enfrentó la partida de una persona muy especial en su vida. Sin embargo, dicen que todo lo que empieza tiene que terminar, y para la pareja de actores llegó el momento de volver a hacer maletas y volver a casa y reencontrarse con su pequeñito, quien ya los esperaba con los brazos abiertos.

Así lo reveló Marcus en una publicación que hizo en su perfil de Instagram, donde se mostró emocionado por poder abrazar nuevamente a su pequeño, quien ya esperaba ansioso volver a jugar con sus papás. En el post que hizo el guapo actor, se le puede ver en su versión más paternal, vistiendo un mandil negro y muy bien abrazado el pequeño Diego, quien al igual que su papá, viste un pequeño mandil del mismo color. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, la familia desempacó y disfrutó de una tarde de jardín y carne asada, preparada por el mismo actor de origen brasileño y su pequeño ayudante. “Por fin llegamos a casa y recibí el mejor abrazo del mundo mundial”, escribió Marcus junto al álbum fotográfico en el que registró su reencuentro con el menor.

Si bien, la pareja la pasó muy bien durante su ‘luna de miel’, sin duda alguna no dejaron de extrañar al pequeño Diego, quien se mantuvo en contacto con sus famosos papás a través de videollamadas, haciendo así más llevadera su ausencia. Además, Marcus y Ariadne no dejaron de extrañar a su hijo durante su viaje. "Ya vamos para seis años, primera vez que nos vamos tú y yo de 'honeymoon' solos después de que nació Diego, ¿está cañón, no?", comentó la actriz en una de las tantas Instagram Stories que compartió sobre su viaje. Y aunque admitió que se la estaba pasando muy bien, no dejaron de extrañar a su pequeño. "La verdad es que amamos ser papás, pero estamos tan felices de andar solitos...", comentó Ariadne en otra de sus historias, aunque segundos después confesó lo mucho que ya extrañaba a su pequeño Diego, a lo que Marcus respondió: "Ya lo extraño, mi amor".

Un año diferente para Ariadne Díaz y su familia

Sin duda alguna, el 2020 pasará a la historia como uno de los años más complicados para millones de personas en todo el mundo. Y es que debido a la pandemia, muchas cosas dejaron de ser como antes las conocíamos, incluso las más cotidianas. Ante este panorama, y admitiendo haber pasado por uno de los años más difíciles de su vida, Ariadne Día hizo una reveladora reflexión, justo en el día que cumplió 34 años, la cual quiso compartir con sus seguidores. "El año más tremendo de mi vida. Dios probó mi fe y fortaleza de cada manera posible. En cada aspecto de mi vida hubo una batalla, una lucha, un aprendizaje y un milagro. Si hace un año hubiera sabido a todo lo que me enfrentaría, no sé qué hubiera hecho, pero hoy lo logré y me siento poderosa, libre y con pasión por vivir el resto de mi vida”, compartió Díaz completamente conmovida.

La intérprete cerró sus emotivas palabras mostrándose agradecida por todas las experiencias acumuladas a lo largo de este último año, dedicándole una mención especial a su prima Cinthya Raygoza, que desafortunadamente falleció hace unos meses, y a su hermosa familia, la cual se convirtió en su fuente de fortaleza en los últimos meses. “Finalmente, agradezco a Dios la gente linda que trajo a mi vida y a la gente indeseable que se llevó. Agradezco haber tenido una hermosa prima y haber podido compartir sus últimos días en este plano juntas. Agradezco por mi hijo y mi esposo. Agradezco por el resto de mi familia. Y sobre todo agradezco mi vida y salud”, finalizó la guapa artista.

