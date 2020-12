'Jamás imaginé que existiera este amor', África Zavala y León Peraza celebran los 4 meses de su pequeño León

La felicidad se ha convertido en una constante en el hogar de África Zavala y León Peraza, desde la llegada del tierno León, su primer hijo. Y es que la pareja no podría estar más encantada con esta nueva etapa de su vida, disfrutando cada día al lado del pequeñito y de los tiernos instantes que el bebé les regala. Y aunque parece que fue ayer cuando la pareja presentaba a su pequeño a través de las páginas de ¡HOLA!, la realidad es que ya han pasado cuatro meses desde la llegada del pequeño León al mundo, algo que la pareja de actores no ha dejado pasar por alto y ha celebrado por todo lo alto a través de sus redes sociales, donde han hecho eco de esta importante fecha en sus vidas.

A través de sus perfiles de Instagram, África y León compartieron un tierno video en el que se puede ver al pequeñito tomando una relajante siesta y vistiendo una tierna playerita en la que se puede leer: “Es un trabajo difícil ser Superman”. Junto al clip, la actriz dedicó un tierno mensaje a su bebé, mostrándose agradecida por la oportunidad de experimentar la maternidad de la mano del pequeño León. "¡Felices cuatro meses hijo amado! Jamás imaginé que existiera este amor, esta alegría, esta felicidad que cada día nos regalas. Dios te bendiga mi León, siempre estaré contigo. Tu mamá”, compartió la orgullosa mamá, conmoviendo a sus seguidores con las tiernas imágenes del festejado.

Por su lado, León replicó el mismo mensaje y video en su perfil de Instagram, dejándose ver de lo mas encantado en su faceta de papá, disfrutando de cada instante de la vida de su pequeñito, mismos que ha ido registrando a través de sus redes sociales, en donde se ha dejado en sus momentos más íntimos y especiales como papá, disfrutando al máximo de esta tierna etapa de su pequeñito que cada día luce más grande y despierto ante los estímulos de sus padres y del mundo exterior.

Desde el primer momento en el que supieron que Leoncito venía en camino, la pareja comenzó a construir un vínculo muy especial, el cual ahora que ha llegado el pequeño se ha fortalecido al máximo, sabiendo el uno al otro que se tienen mano a mano para afrontar los retos que implica también el formar una familia. Así lo reveló la misma África en un post de Instagram, en donde compartió los momentos previos a la llegada de su bebé: “Esta experiencia no solo ha sido la más bella de mi vida, sino también ha hecho que te admiré y te amé mucho más @leonperazapro”. Cuando su hijo llegó al mundo, Peraza reafirmó el compromiso con su familia y se adentró en su papel de papá.

El mar, el escenario de los primeros meses de su bebé

Al menos desde hace poco más de un mes, África y León hicieron las maletas y se entregaron a una aventura cerca del mar. Aunque no ha revelado en qué playa se encuentran, sí han dado a conocer que uno de los motivos que los llevó a ese destino, además de la belleza natural y la tranquilidad, por las olas en las que el actor practica su deporte favorito: el surf. Echando mano de los espectaculares paisajes, los actores inmortalizaron momentos increíbles de los primeros meses de su bebé. En noviembre pasado, con motivo del cumplemés número 3 del bebé, la actriz y el niño protagonizaron una linda imagen en la playa: “Eres mi presente y serás mi futuro y lo mejor que me ha pasado”, escribió la actriz provocando la reacción de León Peraza quien escribió en los comentarios: “Los amo, son mi universo, ustedes son lo mejor que me ha pasado a mí”.

