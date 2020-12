A punto de convertirse en papá, Erik Hayser recibe una romántica felicitación de Fernanda Castillo

La cuenta regresiva ha comenzado para Fernanda Castillo y Erik Hayser, quienes en cuestión de semanas darán la bienvenida a su primer hijo, a quien esperan con el corazón lleno de amor e ilusión desde hace varios meses. En medio de este lindo momento, la pareja tiene otro motivo para celebrar, pues este 13 de diciembre es el guapo actor cumple 40 años, un momento que sin duda será muy significativo y especial para él, pues será el último que celebre antes de poder experimentar la paternidad en pleno. Eso lo sabe muy bien la hermosa Fernanda, que conmovida ante esta importante celebración y por el instante tan especial por el que atraviesan, le ha expresado todo su amor al intérprete en una bella felicitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde la guapa actriz dedicó unas lindas palabras a su prometido, dejando en claro en ellas todo el amor que tiene por él, así como su gratitud por todos los años en los que han escrito su hermosa historia de amor. “Te miro y al mirarte encuentro todas las certezas del mundo. Te miro y encuentro las razones para la felicidad. Eres lo más hermoso que le ha pasado a mi vida Erik. Te Amo @erikhayser, ¡te amamos tanto! ¡Que pases el más increíble cumpleaños!”, compartió la futura mamá junto a un álbum fotográfico en el que plasmó algunos de los momentos más entrañables de su relación.

Como era de esperarse, los fans de Fernanda y Erik han inundado la publicación con bellos mensajes para el festejado, así como para la actriz, felicitándolos no solo por el cumpleaños de Erik, también por la próxima llegada de su pequeñito. Entre los buenos deseos de sus fans, destacaron el de amigos muy cercanos a la pareja y de algunos famosos como Sebastián Rulli, Dulce María, Damayanti Quintanar y María Celeste Arrarás, quienes enviaron sus palabras de felicitación al actor.

VER GALERÍA

Se sincera sobre su dulce espera

Sin duda alguna, Fernanda Castillo ha adquirido una nueva perspectiva de vida ahora que está a punto de convertirse en madre, pues además de todo lo que implica el traer a un pequeño al mundo, la actriz ha experimentado un mar de emociones que nunca antes había sentido y que gracias a la maternidad ha podido experimentarlo. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas… En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, dijo durante su plática en el podcast llamado Del Mito al Hecho.

Fernanda además reveló lo mucho que implicó para ella adentrarse en esta etapa, pues tan pronto comenzó a vivirla, cambió radicalmente la idea que tenía del embarazo, algo que la ha sorprendido y al mismo tiempo agradecida por lo bien que ha marchado todo. “La verdad es que he tenido un embarazo increíble, nunca me lo imaginé porque yo siempre era muy escéptica, justo de esta idea de cómo que fuimos hechas para ser mamás… ni siquiera algo que yo tuviera como seguro que quisiera ser mamá… era algo que no sabía si iba a disfrutar. Tengo que decir que he tenido un embarazo increíble en el que me siento súper bien…”, agregó.

VER GALERÍA