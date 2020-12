La contundente denuncia de Roberto Palazuelos en contra de quienes incendiaron su hotel

Sin duda alguna, Roberto Palazuelos se ha caracterizado por ser un hombre de una sinceridad única y siempre dispuesto a alzar la voz cuando es pertinente. Tal y como lo ha hecho recientemente, al denunciar públicamente a tres personas que intentaron incendiar una de las cabañas que se encuentran en su hotel Ahau Tulum. De hecho, el empresario compartió algunas imágenes que fueron captadas a través de las cámaras de seguridad del lugar, en las que de forma muy clara se puede observar claramente a los implicados, justo en el momento en el que prenden fuego a la construcción, hecha principalmente de hojas secas de palma. Cabe destacar, que el staff del hotel actuó de inmediato y el fuego fue controlado, por lo que nadie salió lastimado.

A través de su perfil de Instagram, ‘El Diamante Negro’ lanzó un llamado a todos sus seguidores para ayudarlo a dar con el paradero de las personas que aparecen el video de la cámara de seguridad. “Esta pareja y este otro sujeto fueron sorprendidos prendiendo fuego a mi hotel en una cabaña donde había niños, los estamos buscando. Si alguien puede decirme quiénes son, lo voy a agradecer mucho”, expresó el también actor, asegurando que ya ha dado parte a las autoridades, quienes ya trabajan en el caso. “Ya están relacionados con una carpeta de investigación de la fiscalía de Quintana Roo, por favor ayúdenme a dar con ellos. Para su pronta detención, chequen el video en mis stories”, compartió.

Palazuelos ahondó más en el tema durante una entrevista con el programa De Primera Mano, en donde externó su sentir respecto a los hechos ocurridos hace unos días en su hotel. “Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar”, expresó el intérprete.

El actor reveló que ha logrado recabar algunas pistas con algunos de sus empleados que tuvieron contacto con ellos, y aunque pudiera existir la posibilidad de que se traten de personas extranjeras, la línea de investigación que están siguiendo apuntan a que se trate de personas orginiarias de Mexico, según ha descrito. “Yo creo que son mexicanos. Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar", compartió.

Dispuesto a dar con los responsables

Sin duda alguna, Palazuelos se encuentra consternado ante este lamentable suceso que puso en riesgo la vida de algunos de sus huéspedes, varios de ellos menores de edad, por lo que no está dispuesto a rendirse hasta dar con el paradero de los involucrados. “No se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socios ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5. A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí…”, expresó molesto.

Ante el cuestionamiento de que si los hechos pudieron tratarse de un ataque directo para su persona o incluso un atentado, Palazuelos dijo que tienen varias líneas de investigación, por lo que actualmente no descarta ninguna teoría. “Yo no tengo enemigos, pero hay mucha gente envidiosa, aunque a mí se me hace que es un loco porque también estamos investigando si le dieron un mal servicio, pero al parecer no y a lo mejor fue mandado por quien sabe quién. Vamos a saber quién es”.