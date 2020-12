El look de Jacky Bracamontes para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe La actriz lució hermosa con un vestido negro de inspiración mexicana del diseñador Benito Santos

En más de una ocasión, Jacky Bracamontes ha demostrado ser una mujer de una fe inquebrantable, misma que se ha visto reflejada en su fervor a la Virgen de Guadalupe. Es por eso que en esta fecha tan especial para ella y para muchos mexicanos, la intérprete ha encabezado las celebraciones del 12 de diciembre en Telemundo con mucha ilusión. Al ser un evento muy especial, la presentadora se ha encargado de lucir acorde con este festejo, eso sí, imprimiéndole a su elegante look un toque muy mexicano, desde el diseñador hasta el hermoso vestido que portó, dando lecciones de estilo, tal y como suele hacerlo en cada aparición pública.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la también actriz compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos detalles de su increíble look de noche que escogió para la conducción del programa especial sobre la Virgen. Para esta ocasión, Jacky eligió a Benito Santos, uno de los diseñadores de modas favorito de muchas celebridades mexicanas, que han encontrado en sus creaciones la elección perfecta para brillar. Y en esta ocasión no fue la excepción, pues la protagonista de la telenovela Las Tontas No Van al Cielo lució hermosa y radiante en un vestido largo color negro, del que la falda era el elemento más vistoso, pues estaba compuesto de algunas aplicaciones de colores que nos recordó a un estiloso reboso mexicano.

La parte de arriba del vestido, que era de terciopelo negro, tenía un toque muy clásico, con hombros descubiertos y un escote en V, acentuando la delgada y atlética figura de la actriz con un cinturón del mismo tono y material a la altura de la cintura. Jacky complementó su look con unos discretos aretes de brillantes verdes, llevando el pelo peinado hacia atrás y suelto, además de un maquillaje en tonos claros y rosados, en donde los labios melocotón fueron los protagonistas.

VER GALERÍA

Luego de presumir su estiloso look, Jacky también se tomó el tiempo para dedicar un amoroso mensaje a la Virgen de Guadalupe, demostrando así la gran devoción que tiene hacia ella. “¡Virgencita hermosa! Hoy es tu día... ¡Felicidades! Gracias por tantas bendiciones... síguenos cubriendo con tu manto. ¡Te amamos!”, compartió la actriz junto a una fotografía en la que aparece posando frente a un hermoso vitral de la Guadalupana.

Meses de mucho amor y valiosos aprendizajes

Durante una reciente entrevista, Jacky Bracamontes habló acerca de cómo ha sido su vida durante los últimos 10 meses, los cuales ha tenido que mantenerse en cuarentena en compañía de su familia y al mismo tiempo trabajando en sus diferentes proyectos, como la telenovela La Suerte de Loli, la cual ha marcado su regreso a las telenovelas. Además, este tiempo también ha servido para disfrutar de su familia al máximo. “Tengo la suerte de tener una familia grande, nada más cinco hijas, aquí en esta casa nunca nos aburrimos. Lo que he aprendido de esta pandemia es que lo más importante está en tu casa, en la gente que te quiere, en estar bien, en estar en paz, abrazar a la gente que tienes cerca, valorar el que estás sano…”, explicó de muy buenos ánimos en entrevista con Boris Izaguirre.

VER GALERÍA