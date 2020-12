Ana Bárbara, agradecida por el rescate de dos de sus hijos de una montaña

Lo que se suponía tenía que ser una divertida tarde en la nieve, se convirtió en un momento de mucha angustia para Ana Bárbara, luego de que una tormenta de nieve interrumpiera sus actividades invernarles y los obligara a ponerse a salvo. Sin embargo, dos de sus hijos, Emiliano y José María, no tuvieron la misma suerte, pues quedaron atrapados en lo alto de la montaña y no pudieron descender como todos los demás. Sin duda alguna, la cantante vivió horas de mucha tensión, pues además del latente peligro en el que se encontraban sus retoños, la intérprete de Bandido se ha caracterizado por ser una madre muy entregada y siempre preocupada por el bienestar de todos sus hijos, por lo que sin duda fueron horas muy angustiantes para la artista de 49 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de Instagram Stories, Ana Bárbara relató las difíciles horas que vivieron como familia, compartiendo algunos detalles de cómo fue que enfrentó estas horas de angustia. “En este momento ¡mi alma está inundada de fe! Una fuerte tormenta de nieve en la montaña impidió que dos de mis hijos bajaran como todos los que, con dificultad, nos deslizamos en nuestros esquís. No saben mi angustia, lloré con la esperanza de que todo fuera una un susto y bueno, ya los rescataron y doy gracias al todo poderoso, somos tan frágiles, Dios mío, pero esta es la vida, aquí estamos esperándolos con el corazón en la mano. Amén”, expresó la interprete, quien anteriormente había compartido algunos divertidos videos previos a este incidente, en donde mostró algunos de los divertidos momentos que disfrutaron en la nieve en familia.

Una vez que Emiliano y José María pudieron reencontrarse con su famosa mamá, y sus otros dos hermanos, Jerónimo y José Emilio Levy, Ana Bárbara compartió video en el que se puede ver a sus hijos, quienes lucían ya tranquilos, pero evidentemente conmovidos ante el difícil momento que enfrentaron horas antes. “Bendigo con todo mi ser a los rescatistas que ¡se juegan la vida por ayudar a otros! Son superhéroes, me devolvieron el alma al cuerpo. Gracias #Angel, José Emilio Fernández Levy y Jerónimo Barba. Todos hicieron algo para hacer soportable este momento”, escribió la cantante sobre el clip. En otro video, se puede ver al pequeño José María al borde de las lágrimas, y mientras abrazaba a su hermano Emiliano, confesó con la voz entrecortada: “Él me salvó”.

VER GALERÍA

Un sabio consejo sobre la maternidad

Sin duda alguna, Ana Bárbara ha dejado en claro en más de una ocasión, que su faceta como madre es una de sus grandes prioridades y que su corazón es tan grande, incluso para albergar el suficiente cariño para todos sus hijos, los biológicos y los que por decisión y en un actor de amor decidió adoptar como si fueran suyos. Y aunque es una mamá muy amorosa y cariñosa, en ocasiones tiene que buscar la manera de poner ciertos límites, por muy contundentes que sean sus métodos.

De hecho, hace unos meses la intérprete reflexionaba sobre este tema, luego de mantener una profunda charla con su hija adoptiva María Levy, quien la hizo reflexionar al respecto. “Hoy mi María Levy me hizo reflexionar respecto a algo que como madre me he llegado a cuestionar (por aquello de ponerles consecuencias a los chiquillos por portarse mal). Me dijo: ‘Maye (como le dice María a Ana Bárbara de cariño): poner límites y disciplinar a un niño es amarlos’”, compartió la artista de 49 años en aquella ocasión.

VER GALERÍA