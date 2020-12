Jennifer Lopez y la hermosa sorpresa con la que ha hecho llorar a su mamá

Sin duda alguna, Jennifer Lopez es una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento. Y es que además de su talento y su belleza, la cantante ha demostrado ser una mujer de una fortaleza muy especial y de una personalidad imponente, algo que sin duda alguna heredó directamente de su madre, la señora Guadalupe, una de las personas más importante de su vida. Es por eso que para el cumpleaños de su progenitora, que precisamente se celebra este 12 de diciembre, la también actriz ha echado la casa por la ventana y ha organizado un espectacular sorpresa con la que incluso le ha robado unas lágrimas de emoción a la festejada.

Rodeada del amor de su familia, doña Lupe, como le dicen de cariño en su casa, fue consentida por sus dos hija, Jennifer y Lynda, quienes organizaron una fiesta sorpresa a la que invitaron solo a su círculo más cercano. En un video compartido en su perfil de Instagram, se puede ver como la familia de JLo recibe a doña Lupe con al grito de “¡sorpresa!”, conmoviendo hasta las lágrimas a la cumpleañera. Junto al clip, la protagonista de películas como Selena le dedicó unas lindas palabras para su mamá. "¡Feliz 75 cumpleaños a mi preciosa mamá! Te quiero muchísimo, todos te queremos. Eres la definición perfecta de juventud a cualquier edad. Gracias por tu amor infinito, tu energía, tu apoyo ¡y por ser tú! Te quiero siempre", expresó.

Entre globos morados, deliciosa comida, pastel y el amor de sus allegados, la matriarca de los Lopez disfrutó de un cumpleaños muy especial, al que se unieron algunos de sus familiares a través de una videollamada, entre los que destacaron los mellizos de la ‘Diva de El Bronx’, quienes enviaron sus felicitaciones de forma virtual. Como era de esperarse, los fans de la intérprete se han unido a esta celebración y han enviado sus cariñosas palabras a la madre de la artista de 51 años.

El amor de JLo por doña Lupe

Para Jennifer Lopez no hay mujer más importante que su madre y en varias ocasiones ha presumido lo orgullosa que está de la mujer que le dio la vida. En entrevista con Univision, JLo contó que se dio cuenta del gran amor que su madre sentía por ella, justo cuando ella se convirtió en madre de sus gemelos. "(Cuando te conviertes en madre) uno aprecia más a su mamá. Me acuerdo cuando los bebés tenían dos años, me dio una carta que decía: 'El amor que tu sientes por Emme y Max es el amor que yo siento por ti'. Esa carta me llegó mucho y dije: ¡Wow! Esa es la verdad... Ella siente así y ese amor que yo tengo por ellos... yo quería hacer todo bueno por ellos, protegerlos, amarlos y hacer todo el mundo perfecto para ellos, y eso es lo que ella sentía por mi... nunca lo pensé así".

En la misma entrevista, la protagonista de Never Enough habló de cómo la relación con su madre se ha ido transformando a lo largo de los años, y de cómo ha valorado todo lo que en su infancia hizo por ella. "Ahora digo: 'Wow, esa es mi mamá'. Hacía maravillas con tres niñas... a los 26 años de edad ya nos tenía a las tres (Lupe, Lynda y Jennifer). Yo tengo ayuda, ella no tenía nada... Uno llega a sentir mucho respeto por eso".

