Lleno de orgullo, Mijares reacciona al dueto de su hija y Lucero en la celebración de la Virgen de Guadalupe

Las últimas semanas han sido muy especiales para Lucero y el padre de sus dos hijos, Manuel Mijares, quienes han podido concretar uno de sus sueños más grandes: unir su gran talento al de su hija Lucerito Mijares, quien ha heredado lo mejor de ambos cantantes y ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, sorprendiendo a todos por su hermosa voz y por el gran carisma que sin duda ha heredado directamente de sus progenitores. Si hace unos días la linda jovencita encantó con su emotiva interpretación del tema Mi Universo, la cual canta al lado de Mijares, ahora lo ha hecho al participar, de la mano de su madre, en la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, en donde nuevamente ha hecho gala de su talento y ha acompañado a la cantante en esta linda tradición, en la que su presencia se ha vuelto imprescindible año con año. Ante este especial momento, Mijares no ha dudo en reaccionar, mostrando el gran orgullo que siente por ver a su pequeña triunfar de la mano de Lucero.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el intérprete de Para Amarnos Más compartió un emotivo mensaje, en el que felicitó a su exesposa y a su hija menor por la emotiva interpretación que ofrecieron a la Virgen del Tepeyac, mostrándose conmovido ante el tierno momento que protagonizaron madre e hija. “Muy emocionado viendo a lucerito y @luceromexico en las mañanitas a nuestra adorada virgencita de Guadalupe. Muchas felicidades a todas las Lupitas en su santo”, escribió el cantante junto a una fotografía del instante en el que Lucero y Lucerito interpretaban el tema Gloria a Ti, frente al altar de la Virgen.

Como era de esperarse, y haciendo gala de la excelente relación que mantiene con el padre de sus dos hijos, Lucerito contestó emocionada a las palabras de Mijares, mostrándose de lo más ilusionada por haber compartido nuevamente el escenario con su hija, y sobre todo, por el momento tan significativo en el que se ha dado esta nueva colaboración. “¡Gracias Manuelito! Qué bendición poder cantarle juntas este año a nuestra morenita hermosa”, escribió la intérprete como respuesta a la publicación de su ex.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que vemos a Lucero y a su hija mayor combinar sus talentos. Apenas el pasado 31 de octubre, la intérprete de Electricidad ofreció el primero de sus tres conciertos digitales, en el cual presentó lo mejor de su repertorio pop. Fue en esta ocasión que la cantante decidió invitar a su hija para compartir con ella un momento musical muy especial, algo que sus fans esperaban desde hace mucho, por lo que esta presentación los llenó de mucha emoción. “Ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando todavía un lugar en este mundo de la música, pero es que trae la música en el corazón y el alma y simplemente queremos cantar juntas…”, expresó la cantante ilusionada en aquella canción, antes de presentar a su pequeña.

Orgullosa del talento de su hija

Hace unas semanas, Lucero habló con toda sinceridad con ¡HOLA! TV acerca de sus proyectos a futuro, así como de algunos aspectos de su vida íntima y familiar. Entre los detalles que compartió, la intérprete destacó las cualidades y talentos de su segunda hija, dejando en claro que por el momento la pequeña no busca hacerse de un nombre en la industria musical, a pesar de su evidente talento y su gran carisma. “Lucerito ama cantar, pero no sé qué le depare el futuro, no ha hablado un lanzamiento profesional de ella, ni es artista ni nada de esto, ella simplemente canta por el gusto de hacerlo”, contó en entrevista para Natasha Cheij en La Hora ¡HOLA!

VER GALERÍA

En dicha ocasión, la cantante habló también de sus planes de hacer dueto con su hija, y reveló que en caso de que se realice, será algo con un sello muy personal. “Yo también estoy planeando hacer algo con ella, y podérselo mostrar y compartir a la gente, en plan familiar, así muy casero y casual”, contó.