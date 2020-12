Paula Levy sobre su relación con Talina Fernández: 'Lo que siento es gratitud por mi abuela'

Luego de haber estado algunas semanas en el centro de atención, Paula Levy ha vuelto a pronunciarse respecto a la polémica que se originó a raíz de las declaraciones que hizo en un Instagram Live, en el que reveló que ya no estaba viviendo con su abuela, Talina Fernández, lo que fue interpretado por algunos de sus fans como una supuesta ruptura entre la jovencita y la reconocida comunicadora. Sin embargo, las cosas poco a poco se han ido calmando y tanto Talina como Paula han aclarado la situación, dejando en evidencia que el gran amor que existe entre ellas es más fuerte que cualquier diferencia. Algo que la misma Levy ha reiterado recientemente en un encuentro con la prensa, en donde volvió a dejar en claro que las cosas al interior de su familia se encuentran muy bien y que incluso se ha mantenido en contacto con su abuela, y con Ana Bárbara, su mamá adoptiva, a quien incluso le pidió asilo tras dar a conocer que había salido de la casa de Fernández.

Durante la charla que sostuvo con medios de comunicación, como Ventaneando, a su salida de Televisa, Paula contestó amablemente a todos los cuestionamientos sobre su situación familiar, mostrándose de lo más sincera y transparente, dejando en claro que nunca hubo tal polémica con sus familiares y reiterando el amor por Talina. “Lo que siento es gratitud por mi abuela, es gratitud por haberme recibido en su casa, la amo muchísimo y eso es lo más importante”, expresó la hija menor de la fallecida actriz Mariana Levy, dejando en claro que mantiene una relación cercana con la presentadora del programa Sale el Sol y con la cantante de Bandido. “Con las dos, todo muy bien”, respondió al ser cuestionada sobre si ha podido hablar con ambas famosas.

De hecho, Paula reveló que pese a la polémica de hace unas semanas, sabe que puede contar con la cantante de Bandido en todo momento, lo mismo que con su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, quien por cierto, también reaccionó a las polémicas declaraciones de su hija de hace unos días. “(Ana Bárbara y yo) estamos en comunicación, y si en algún momento necesito un consejo, apoyo o lo que sea, yo sé que cuento con ella y le puedo llamar y lo que sea”, comentó Levy. “Yo ahorita con mi papá me llevó increíble… lo quiero muchísimo y platicamos (mucho)”, agregó.

Luego de toda el revuelo que causó con sus declaraciones, Paula también reveló que ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y compartió parte de esos aprendizajes con los medios de comunicación, dejando en claro que se encuentra en medio de una fase de autodescubrimiento, y que como todos, en ocasiones comete algunos errores. “Al final, yo tengo 18 años y estoy en este proceso de iniciar mi camino y encontrar mi verdad… La vida viene con caídas, con cosas buenas y no todo tiene que ser lineal, hay días buenos (y hay días malos)… Yo sé que, si necesito ayuda y en lo que necesito ayuda, cuento con muchísimas personas que están al pendiente y que me brindan su ayuda si lo necesito, entonces estoy muy tranquila”, expresó.

¿Seguirá los pasos de su mamá o su abuela?

Sin duda alguna, Paula Levy ha crecido en medio de foros de grabación, cámaras y reflectores, pues al ser hija y nieta de grandes celebridades del mundo de la televisión mexicana, su infancia no fue como la de cualquier niño. Es por eso que no sería de extrañarse que la guapa jovencita decidiera comenzar una carrera en los medios de comunicación y seguirle los pasos a Mariana Levy, su madre, o a Talina Fernández, su abuela. De hecho, ella misma ha admitido que está en búsqueda de su vocación, por lo que no descarta el dedicarse a la pantalla chica. “Tengo la intención de probara todo lo que me llamé la atención, sin cerrarme a algo, por decir, ‘qué van a pensar’, ‘me van a comparar’, entonces pues voy a probar todo lo que sienta que necesite probar y al final me voy a quedar con lo que me enamore”, finalizó.

