Vanessa Bryant y el emotivo mensaje con dedicatoria a Kobe y Gigi: 'Que nuestro duelo colectivo nos una'

La vida de Vanessa Bryant dio un giro repentino aquel día en que su esposo, Kobe Bryant, así como su hija Gianna, fallecieron en un trágico accidente aéreo a finales de enero. Sin embargo, a lo largo de estos meses de profundo duelo, la modelo ha honrado la memoria de sus seres queridos a través de varios homenajes, no solo con sentidas dedicatorias en sus redes sociales, sino también en importantes actos públicos. Precisamente, el reciente evento con motivo del anuncio de la Persona del Año, organizado por la revista Time, no fue la excepción, e incluyó la participación de Bryant como presentadora del segmento in memoriam, el cual abre con imágenes del basquetbolista y de ‘Gigi’, como muchos llamaban de cariño a la adolescente.

Previo al inicio del obituario, se escucha una grabación con la voz de Vanessa, quien enteramente conmovida, expresa su dolor por aquellas partidas que este 2020 han dejado un hueco en los corazones de muchas personas. “Las palabras no pueden hacer justicia por el duelo que sentimos este año. En cada nivel de conexión humana, desde todo el mundo hasta el otro lado de la mesa, experimentamos una pérdida profunda…”, se escucha decir a la viuda, reiterando la enorme empatía que siente por todos aquellos que, durante estos últimos meses, han atravesado por una situación difícil a raíz de la partida de algún ser querido.

Cabe destacar que la profundidad de las palabras de Vanessa fue mayor, cuando en su breve mensaje se mostró sensible ante el duro golpe que la pandemia ha propinado a la humanidad, una situación que a diario sigue sumando más víctimas, en una lucha constante por no bajar la guardia. “Dijimos adiós a los esposos, hijas, esposas, hijos, abuelos, amigos y héroes nacionales. Y seguimos contando las vidas que sucumbieron a esta cruel pandemia, que ha cobrado más de un millón de almas alrededor del mundo…”, aseguró Bryant, quien ha sido muy transparente con respecto a sus emociones y la manera en que poco a poco sobrelleva el duelo, entregada por completo a brindar amor y cuidados a su familia.

Finalmente, Vanessa remató su breve presentación con un anhelo de esperanza, enteramente conmovida por la ausencia de aquellos hombres y mujeres que dejaron huella, honrando de esta manera su memoria. “Esta noche lloramos a las personas que conocimos y a las muchas más que nunca conoceremos. Que nuestro duelo colectivo nos una en el camino hacia adelante”, dijo. Posteriormente, se proyectó el obituario con las fotografías y grabaciones de las figuras fallecidas en 2020, iniciando por Kobe y su hija Gianna. Al mismo tiempo, el acto fue musicalizado por el violonchelista Yo-Yo Ma y la pianista Kathryn Stott, en uno de los instantes más comentados de esta ceremonia.

Amor a primera vista

Han sido varios los recuerdos que Vanessa ha compartido de sus años junto a Kobe, con quien escribió una extraordinaria historia de amor que inició hace poco más de dos décadas, según reveló recientemente en una publicación que ilustró con una foto en la que su marido la abraza mientras ella reposa su cabeza en su regazo. “Amor a primera vista. 11/27/99 #21”, escribió ella, orgullosa de aquel episodio que cambió su vida para siempre y que, entre otras cosas, le dio la dicha de formar una familia junto al basquetbolista, hoy enfocada en brindar amor y cuidados a las hijas que procreó con él: Natalia, Bianka y Capri, en quienes se ha refugiado a lo largo de estos meses, a poco tiempo de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la estrella y ‘Gigi’.

