Tras convertirse en mamá, Sharon Fonseca regresa a los bailes virales

Algo ha caracterizado a Gianluca Vacchi y a Sharon Fonseca es la energía y originalidad que le ponen a los bailes que comparten en redes sociales, de hecho, más de una vez se viralizaron. Durante su embarazo, la modelo venezolana no dejó de compartir la 'pista' con su pareja, e incluso en plena sala de partos siguieron derrochando alegría y buen ritmo juntos. Pero luego de que le dieron la bienvenida a su pequeña Blu Jerusalema el pasado 24 de octubre, la guapa mamá decidió tomar un descanso mientras su cuerpo se reponía. "Mientras nos recuperamos, te acompañamos desde el sofá”, comentó Sharon a principios de noviembre en un video compartido por el empresario italiano en el que se le veía bailando entusiastamente con ella como espectadora. Las semanas han pasado y Sharon está por fin de vuelta con sus mejores movimientos. Gianluca publicó en su cuenta de TikTok -en la que cuenta con varios millones de seguidores- un par de videos del regreso triunfal de su novia a los bailes virales. La pareja empezó con una una coreografía sencilla y con un ritmo tranquilo, para luego lucirse con movimientos llenos de energía. Gianluca y Sharon demostraron además que siguen siendo la mejor mancuerna al bailar, pues se coordinaron perfectamente y no sólo en los pasos, sino incluso en sus looks de inspiración navideña: "La vida de una pareja necesita sincronización", escribió Vacchi; ¿quieres verlos? Haz click abajo.

