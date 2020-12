Sofía Castro responde a las críticas: ‘Me tomo esto muy en serio y jamás expondría a nadie’

Hace un mes Sofía Castro confirmó que había dado positivo a Covid-19, diagnóstico que la sorprendió pues reveló que ella había sido muy cuidadosa al seguir los protocolos sanitarios. La actriz detalló entonces que había presentado diversos síntomas, por lo que había permanecido un tanto alejada de sus redes sociales. Si bien se mantuvo aislada, eso no fue impedimento para que, a la distancia estuviera acompañada por sus seres queridos, empezando por su mamá, Angélica Rivera, quien la apoyó en todo momento y le dedicó sentidas palabras de ánimo. Aunque esta enfermedad ya ha quedado en el pasado, no todos lo tenían claro, y ahora que la joven intérprete ha reaparecido en público recibió algunas críticas. Ante esta situación, ha optado por aclarar las cosas, confirmando en primer lugar, que ya se encuentra completamente recuperada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este jueves el programa Suelta la Sopa compartió en sus redes sociales un video que captó el momento en el que Sofía y su mamá salías de un establecimiento en Miami, las dos usando cubrebocas. Mientras ambas se dirigían a su vehículo la reportera interceptó a la joven para preguntarle como se sentía luego de haber dado positivo a Covid, a lo que ella respondió brevemente: “Bien”. Por su parte, la estrella de Destilando amor, quien usaba gorra e iba muy atenta a su celular, se limitó a saludar atentamente a la cámara antes de entrar a su camioneta.

VER GALERÍA

Luego de que dicho medio publicara estas imágenes en su cuenta de Instagram, una usuaria cuestionó el hecho de que la actriz estuviera en la calle, dado el diagnóstico que había dado a conocer anteriormente. Ante este comentario, Sofía quiso responder, y de forma clara y educada se dirigió directamente a la internauta, quien se identifica como blogger. “No, ya no tengo Covid, ¡me dieron de alta hace tres semanas! Y cuando tuve, estuve en México encerrada como es debido”, escribió la joven intérprete, quien a su vez se reconoció agradecida por haber superado la enfermedad. “Gracias a Dios vencí el Covid y estoy recuperada, me tomo esto muy en serio y jamás expondría a nadie”, aseguró la intérprete, quien de hecho el pasado 20 de noviembre compartió un emotivo video de su reencuentro con su novio Pablo Bernot, luego de haber sido dada de alta.

VER GALERÍA

La joven estrella de telenovelas explicó también los motivos por lo que se encontraba en la calle cuando fue captada junto a su mamá por las cámaras del programa de Telemundo, revelando de paso que, aunque ya ha vencido el Covid, tiene secuelas. “Estaba en la farmacia comprando medicina para las náuseas porque es lo único que no se me ha quitado desde que me dieron de alta”, agregó en su mensaje, antes de despedirse cariñosamente de la usuaria: “¡Muchos besos y felices fiestas!”. Antes esta sincera y esclarecedora respuesta, la blogger se disculpó y le expresó también sus mejores deseos.

Su difícil lucha contra el Covid-19

El pasado 16 de noviembre, Sofía habló a detalle sobre su diagnóstico, revelando que entonces ya se sentía mejor y a la espera de ser dada de alta. “Sí fueron días difíciles. Gracias a Dios hoy es mi día 13, mañana cumplo mi día 14 y el miércoles, si todo sale bien, me dan de alta”, explicó en entrevista para el programa En Casa de Telemundo. “Hoy puedo decir que me siento muy bien, todavía tengo algunos síntomas. No me puedo quejar, gracias a Dios no acabé en un hospital, mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas”, reconoció. “Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal he comido pura fruta, semillas, legumbres arroz, y nada de proteína animal he podido comer. Me empezó a doler muchísimo las articulaciones y esa sensación de no poder respirar fue muy fea…”, contó entonces. Afortunadamente la joven actriz se ha recuperado y tras aquellos días difíciles, ya se ha dejado ver radiante y feliz en sus redes sociales, ahora además, muy bien acompañada por su mamá.

VER GALERÍA