¡Hay Kardashians para rato! La familia firmó un contrato para hacer un nuevo reality

En septiembre pasado, Kris Jenner y el resto de las Kardashian, anunciaron el fin del reality familiar que, por 14 años se transmitió a través de la cadena E! Durante 20 temporadas, el clan confió en esta televisora para compartir sus aventuras más entrañables: “A nuestros increíbles fans: Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión, como familia, de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de los que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años”, se leía en el comunicado de prensa que la matriarca de la familia difundió a través de redes sociales y que sus hijas replicaron.

Aunque, en un principio se había entendido que el fin del reality tenía que ver con el hecho de que ya no querían compartir su vida con los televidentes, resulta que lo único que ocurrió es que no llegaron a un arreglo económico con la televisora y, como era de esperarse, un mejor postor llegó para plantearles una propuesta que no han podido rechazar. Esta tarde, la noticia de que el clan más mediático de Estados Unidos ya tiene nueva casa productora acaparó todos los titulares. Se trata de Hulu, la plataforma de streaming con la que firmaron un contrato y con la que preparan una nueva serie, según informó Kris Jenner.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la matriarca del clan dio a conocer la novedad: “Estoy emocionada de anunciar nuestra nueva sociedad, de varios años, con Hulu y Star, que vendrá 2021 @Hulu”. Star es una plataforma, con sede en la India, que administra canales con el servicio de transmisión Hotstar; mientras que Hulu, es una subsidiaria de Disney. Como era de esperarse, la noticia se viralizó en tiempo récord pues, los miles de fanáticos de la familia alrededor del mundo, celebraron el hecho de que habrá realiy familiar para rato. Luego de que anunció el final de su relación laboral con E! se manejó que estaban en negociaciones con Netflix, aunque hoy sabemos, que fue Hulu quien presentó la mejor oferta.

Antes del anuncio de su sociedad con Hulu, las Kardashian habían dado a conocer que la última temporada de Keeping Up With the Kardashian se transmitirá por E!: “Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año, en 2021. Estamos más que agradecidos con todos los que han visto y apoyando a nuestra familia durante estos últimos 14 años increíbles. Siempre estaremos en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. ¡Gracias por acompañarnos en este loco viaje! Los queremos a todos”.

La Kardashian a lo largo de 14 años

Durante 20 temporadas, las Kardashian compartieron momentos entrañables con sus fanáticos: desde que ingresaron al mundo empresarial con la primera tienda de ropa de las hermanas, los años felices del matrimonio de Kris Jenner y Bruces Jenner; así como la boda de Khloé Kardashian y Lamar Odom, historia de amor que también vimos terminar durante el reality. En el programa familiar, también compartieron el nacimiento de todos los hijos de Kourtney Kardashian y el proceso que vivió el exesposo de Kris para convertirse en Caitlyn Jenner. Ahora que sus vidas han cambiado y son conocidos en todo el mundo, no podemos esperar para conocer las nuevas aventuras compartirán con su público.