Jennifer Lopez comparte sus secretos de belleza con su hija y las de A-Rod

A sus 51 años Jennifer Lopez posee una belleza admirable, y qué decir de su espectacular figura. La cantante a menudo deja a todos boquiabiertos con sus y más de una quisiera conocer sus secretos para verse siempre tan radiante. Por ello, la cantante se ha aventurado como empresaria y ha lanzado su propia línea de productos para el cuidado de la piel. Emocionada con este nuevo proyecto, JLo quiso organizar una sesión de belleza entre chicas con nada más y nada menos que su hija Emme, de 12 años, y con las de su prometido, Alex Rodriguez, Natasha y Ella, de 16 y 12 años respectivamente. La intérprete mantiene una excelente relación con las jovencitas al igual que sus propios hijos con ella, y no es nada raro verlos todos juntos conviviendo como uan gran familia. "¡Mis pequeñas ayudantes me ayudaron a conseguir que JLo Beauty sea perfecto para ti! ¡Todo en lo que trabajamos es perfecto para todas las edades desde los 12 hasta los 82 años!", escribió Jennifer en su Instagram al compartir un video en el que compartió sus tips y secretos con su hija y las de su prometido. Totalmente naturales y relajadas, las jovencitas siguieron atentas sus consejos, pues estaba más que claro que ella es toda una autoridad en la materia. Quien también se mostró muy interesado, aunque no participó en la sesión, fue A-Rod, pues también compartió el video en sus propias redes. "¡Estoy tan orgulloso de Jennifer! Lleva todos sus secretos a nuestras chicas y al resto del mundo. ¡Quizás les pida que me enseñen todo también!", escribió. Si quieres conocer los tips que les compartió a las adolescentes, haz click abajo.

