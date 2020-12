Lupita Jones asegura: ‘Es absurdo que dedique mi vida a esto pretendiendo que no brille mi trabajo’

Hace unas semanas el tema de los concursos de belleza se colocó en el centro de los reflectores debido a la polémica que protagonizaron Lupita Jones y Sofía Aragón. La joven tapatía compartió en sus redes sociales un video titulado 'La verdad detrás de mi corona', el cual provocó una enérgica reacción de parte de la promotora, quien es la encargada de preparar a las chicas para los certámenes internacionales. Aunque en su momento la Miss Universo 1991 ofreció una sincera disculpa por sus declaraciones, la conversación sigue vigente y ahora ha querido aprovechar para desmentir algunos mitos en torno a los concursos de belleza, empezando por el rumor de que ella, en vez de apoyar a las jóvenes, ha impedido que triunfen.

Lupita sostuvo una larga charla con su amigo Diego Di Marco en su canal de YouTube en la que recordaron sus experiencias en los concursos de bellezas, pues él ha fungido como asesor y entrenador de las jóvenes. En un momento de la conversación, iniciaron una ronda de preguntas directas: “¿Mito o realidad que no quieres más Miss Universo mexicanas?”, cuestionó el anfitrión a la invitada, lo que ella no dudó en responder sin rodeos. “Mito y de lo más idiota, es ridículo, y aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo o en los concursos internacionales”, comentó la también empresaria desmintiendo de tajo tal creencia.

Firme en su postura, Lupita aseguró que el éxito de las chicas lo es también para ella, pues trabajan juntas. “Es absurdo que dedique mi vida a esto pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar, porque si no pasa eso la gente ni se da cuenta y le vale”, continuó. Además, expuso el hecho de que muchas veces los triunfos se le atribuyen únicamente a las participantes, dejando de lado toda la plataforma que las prepara para los certámenes: “Cuando ganan es por ellas, no es por la organización”, comentó la ex Miss Universo, quien en sus más de 27 años de carrera al frente de concursos nacionales y preparando a jóvenes para los certámenes internacionales, ha conocido a más de 800 chicas.

En la charla, Lupita también fue cuestionada sobre los rumores que giran en torno a su fuerte carácter y su relación con las jóvenes. “Algo que me han satanizado mucho es que ‘es que es muy dura, es muy disciplinada, es que les exige mucho’, caray son chavas que nos van a representar a nivel internacional cómo no les voy a exigir”, señaló, asegurando que la firmeza y estrictez son cualidades que se siguen en la preparación también de atletas de alto rendimiento y competidores olímpicos. “Un deportista que se va a ir a las olimpiadas, no vienes y lo apapachas, si no lo está haciendo bien pues lo haces ver que tiene que encaminar sus esfuerzos para poder lograr el objetivo que es ganar”, explicó. “Yo no siento que haya sido dura, sí he tenido que tomar decisiones muy fuertes, muy controvertidas, como quitar coronas, pero que ya son decisiones muy extremas por temas de comportamiento”, contó. Asegurando que en su papel al frente de una organización como la que lidera, es importante buscar que la imagen que se proyecte de la mujer mexicana sea intachable.

Desmiente los rumores sobre la preparación física

Otros de los temas que salieron sobre la mesa fue con relación la estricta preparación física, ante lo cual Lupita ha asegurado que lo que se prioriza siempre es la salud. “Lo que nosotros buscamos es inculcarles hábitos de vida saludables a las chavas, como el hábito del ejercicio, descansar bien, alimentarte bien, no tienes que someterte a dietas rigurosas para estar en forma, eso es lo que nosotros hacemos”, aseguró. Además, señaló que ella ha buscado en asociación con algunas organizaciones “echar abajo ese mensaje de que los concursos obligan a las chavas a que se maten de hambre, a que pongan en riesgo su salud”. La ex reina de belleza dejó claro que esta idea es completamente errónea. “Para nada, nada que ponga en riesgo tu salud vale la pena… La salud primero y la belleza es una consecuencia de la salud”, comentó.

