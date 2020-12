La significativa razón por la que Paola Rojas decidió meterse a la cancha y jugar futbol

Si como profesional es dedicada, como madre Paola Rojas lo es mucho más. La periodista tiene dos hijos, Paulo y Leonardo, quienes este año celebraron su cumpleaños número nueve y por quienes ha tomado importantes decisiones en su vida personal. La titular de Al Aire siempre busca darles buenos consejos, por eso, le sorprendió hace algún tiempo cuando uno de sus pequeños dijo a una vecina que no podía jugar con ellos por el simple hecho de ser una niña. Ante esta situación, la conductora tomó la determinación de darles una valiosa lección, la cual ya ha rendido frutos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al charlar en el programa Netas Divinas sobre el tema de los estereotipos masculinos y femeninos en la sociedad y sobre cómo se refuerzan durante la infancia, Paola quiso compartir una experiencia vivida con sus mellizos. “En el caso de mis hijos entenderán que le futbol es algo muy presente, es algo que les gusta y les interesa y que además hacen constantemente y hacen muy bien, y entonces alguna vez, hace ya unos añitos, una vecinita quiso jugar y le dijeron: ‘No porque eres niña’”, recordó la periodista imitando la cara de incredulidad que tuvo entonces al escuchar estas palabras. “Imagínate que un hijo mío conteste una cosa de esas”, continuó, y es que si hay alguien que puede hablar de empoderamiento de la mujer es ella, pues con su trabajo, inteligencia y dedicación ha logrado abrirse camino en la televisión.

VER GALERÍA

Ante esta situación, Paola tenía que tomar cartas en el asunto: “Dije: ‘A ver, por supuesto que puedes jugar’. Y no solamente que jugara esa chiquita sino que conversé con ellos: ‘¿Por qué dices que las mujeres no juegan futbol?’”, recordó, ante lo cual uno de sus niños le contestó: “¿Cuándo has visto mamá en la tele a las mujeres jugando futbol?”. Este comentario provocó que la periodista se diera a la tarea de buscar pruebas no sólo de que las mujeres juegan y muy bien futbol, sino que sus partidos no son ajenos a la pantalla. “No me importaba si era la liga de Bielorrusia o de esos países que tienen tantas consonantes que uno no puede pronunciar, pero de la liga femenil de futbol y a ponerlo en la pantalla y que ellos vieran”, contó.

VER GALERÍA

Sin embargo, la conductora está consciente de que no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo, por ello no le importó meterse a la cancha. “Tengo siempre moretones en las rodillas porque juego futbol con ellos, mi mamá juega futbol con ellos y buscamos que vean en su mundo real a las mujeres en la cancha, pero con este mensaje de las mujeres podemos estar en absolutamente todos los ámbitos y podemos hacer todo eso”, explicó.

Lecciones muy bien aprendidas

“Eso fue hace unos años, y ahora, ya digamos que la cosecha me enorgullece muchísimo esto”, continuó Paola en la charla antes de compartir otra experiencia más reciente con sus hijos. “Estaba mi sobrina, estaban todos los vecinitos, puros hombres, y mi sobrina Sophie que es lo máximo, era la única chiquita jugando… Y de pronto quiere jugar otra niña y dicen: ‘No, niñas no pueden jugar’, y Sophie les dice: ‘¡Oigan si yo soy niña!’, ‘no tú eres como niño’”, contó, antes de relatar lo que hizo su hijo. “Ella se siente muy mal porque le dicen eso y Paulo, en vez de pelearse porque además eran muchos y no era sensato, mejor hace lo que le sale muy bien, agarra el balón -que cómo juega, es un crack- se los burla a todos, mete un gol y dice delante de todos: ‘Vamos respetando a las mujeres’”. Estas palabras sin duda llenaron de orgullo a la conductora, quien recordó lo que pensó entonces: “¡Ese es mi hijo!”.

VER GALERÍA